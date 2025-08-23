Стратегічна мета Росії – не території: які реалістичні сценарії перемоги для України

Є два сценарії того, якою може бути українська перемога

Мир для України — це не просто тиша на фронті, а гарантія, що Росія не загрожуватиме знову, принаймні найближчі 7–10 років. Такий результат можливий лише за умов глибоких політичних змін у самій РФ.

Про це заявив викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар в інтерв’ю каналу "LigaNet". За його словами, головна стратегічна мета Росії — не контроль над територіями, а знищення української державності та ідентичності.

Пекар зазначає, що Росія становить небезпеку, коли є сильною економічно або політично.

Валерій Пекар / Facebook

Ми пам’ятаємо, коли Росія не лізла в Україну. Після, по суті, економічного колапсу 1991-1992 років. Буквально через кілька днів після проголошення Акту незалежності України до нас були висунуті територіальні претензії, але спроможності у них не було. Тобто, Росія або економічно неспроможна здійснювати акт агресії, або політична неспроможна. В цих випадках Україна в безпеці і це означає українську перемогу Валерій Пекар

Експерт переконаний: території не є головним предметом війни.

Стратегічна мета Росії в тому, щоби знищити українську державність та ідентичність. Очевидно, стратегічна мета України полягає в тому, щоб їх зберегти Валерій Пекар

Пекар також окреслив два можливі сценарії перемоги України. Перший — глобальний: за участі всього світу та оновленого безпекового порядку. Але більш реалістичним він вважає перемогу за рахунок трьох факторів: стійкості та інновацій українців, підтримки "Коаліції охочих" і послаблення економіки Росії.

Водночас він визнає: активна фаза війни триватиме ще кілька місяців або й понад рік. Але шанс на перемогу в Україні є — навіть без глобального "перезбирання" світу.

