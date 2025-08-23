Не дражніть ЗСУ: Україна зробила Білорусі суворе попередження

В Україні чудово пам'ятають російську брехню у 2021 та 2022 році, Київ не дозволить повторитися такій ситуації

В Міністерстві закордонних справ України порадили Білорусі на тлі майбутніх навчань "Захід-2025", які розпочнуться на білоруській території у вересні, утриматися від провокацій. Зокрема білоруським збройним силам радять не наближатися до кордонів України, щоб не було проблем.

Про це сказано в офіційній заяві МЗС України. Зокрема у міністерстві нагадали, що з 2022 року Білорусь допомагає росіянам у війні проти України: режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка надав росіянам можливість використовувати білоруську територію та повітряний простір для агресії.

Окрім цього, режим Лукашенка надає росіянам політичну, військову, військово-технічну, інформаційну та інші види підтримки. Це загроза не просто для України, але й для всієї Європи — в першу чергу для Польщі та країн Балтії. Тому Україна закликає партнерів посилити санкційний тиск на Москву та Мінськ, допомагати ЗСУ та боротися з пропагандою Кремля.

В Україні, додали в МЗС, чудово пам'ятають російську брехню у 2021 та 2022 році, коли під приводом навчань "Захід-2021" російський режим перекидав війська ближче до кордонів України, плануючи вторгнення. Київ не дозволить повторитися такій ситуації.

"Застерігаємо Мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати Сили оборони України", – окремо підкреслили та наголосили українські дипломати.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року в Білорусі заплановані масштабні спільні навчання "Захід-2025" за участю російських і білоруських військових. Підготовка до них розпочалася ще в жовтні 2024 року, а активна фаза запланована на середину вересня. Так, нещодавно на вулицях білоруського міста Гомель в південно-західній частині Білорусі помітили броньовану техніку, ймовірно, російського походження. Частина була обладнана саморобними протидронними дугами, а також мала на собі тактичні символи червоного кольору.

Зазначимо, в Держприкордонслужбі України не виключають, що навчання Білорусі та Росії "Захід-2025" можуть нести потенційну небезпеку Україні. Особливо це стосується активної фази, яка припаде на вересень.