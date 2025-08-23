Терпіння закінчується: президент Фінляндії розкрив деталі розмови з Трампом

Американський президент уже втомився чекати

Терпіння президента США Дональда Трампа щодо Володимира Путіна вичерпується. Причиною цього є постійна тяганина та відмовки у питаннях завершення війни Росії проти України.

Таку думку висловив президент Фінляндії Олександр Стубб в ефірі місцевого каналу YLE TV1. Його слова цитує Bloomberg.

"У моїй останній розмові з президентом Трампом у четвер увечері були деякі ознаки того, що терпіння закінчується" Олександр Стубб

Президент Фінляндії прогнозує, що Путін знайде привід, щоб не проводити зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, а тому очікує, що в цей момент терпіння Трампа і лусне.

Крім того, Стубб зазначив, що зараз американський президент є єдиною людиною, яку слухають і бояться у Кремлі. Він додав, що європейські лідери ведуть активну роботу над тим, щоб підготуватися до моменту, коли Трамп все ж таки почне втілювати свої загрози в життя.

Як відомо, Стубб захоплюється спортом, а у студентські роки мав значні успіхи у гольфі. Старі навички дозволили йому швидко зійтись з новим президентом США і він навіть приїжджав заради гри до резиденції Трампа у Флориді.

Це останнім часом суттєво підвищило авторитет Фінляндії на міжнародній арені, а під час зустрічі у Вашингтоні 18 серпня і Трамп і Зеленський хотіли його присутності на переговорах із лідерами ЄС.

Гельсінкі з початку російського вторгнення займає дуже проукраїнську позицію, а через усвідомлення загрози з боку Москви навіть вступив до НАТО. За даними Університету Кіля, який відстежує виділення західної допомоги, Фінляндія направила 3,2 мільярда євро (12 місце у світі) на підтримку України. З них 2,8 мільярда – це військова допомога. Це значні витрати, зважаючи на те, що населення країни становить лише 5,6 мільйона осіб.

Нагадаємо, що Трамп за підсумками переговорів 18 серпня підтвердив, що дзвонив Путіну та анонсував початок підготовки тристоронньої зустрічі та сказав, що вона відбудеться дуже скоро. Зеленський під час брифінгу для преси підтвердив заяву Трампа та назвав умови для проведення тристоронньої зустрічі.