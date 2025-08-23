Стратегическая цель России – не территории: какие реалистичные сценарии победы для Украины

Есть два сценария того, какой может быть украинская победа

Мир для Украины — это не просто тишина на фронте, а гарантия, что Россия не будет угрожать снова, по крайней мере, ближайшие 7–10 лет. Такой результат возможен только при глубоких политических изменениях в самой РФ.

Об этом заявил преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь в интервью каналу "LIGAnet". По его словам, главная стратегическая цель России – не контроль над территориями, а уничтожение украинской государственности и идентичности.

Пекарь отмечает, что Россия представляет опасность, когда сильна экономически или политически.

Мы помним, когда Россия не лезла в Украину. После, по сути, экономического коллапса 1991-1992 годов. Буквально через несколько дней после провозглашения Акта независимости Украины к нам были предъявлены территориальные претензии, но возможности у них не было. То есть Россия либо экономически не может совершать акт агрессии, либо политическая не может. В этих случаях Украина в безопасности и это означает украинскую победу Валерий Пекарь

Эксперт убежден, что территории не являются главным предметом войны.

Стратегическая цель России состоит в том, чтобы уничтожить украинскую государственность и идентичность. Очевидно, стратегическая цель Украины состоит в том, чтобы их сохранить. Валерий Пекарь

Пекарь также очертил два возможных сценария победы Украины. Первый — глобальный: с участием всего мира и обновленного порядка безопасности. Но более реалистичным он считает победу за счет трех факторов: устойчивости и инноваций украинцев, поддержки "Коалиции желающих" и ослабления экономики России.

В то же время он признает: активная фаза войны продлится еще несколько месяцев или больше года. Но шанс на победу у Украины есть — даже без глобальной "пересборки" мира.

