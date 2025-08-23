Рус

Росіяни просунулися на фронті. За добу Україна втратила понад 20 квадратних кілометрів (карти)

Олена Руденко
Наші воїни захищають кожен метр української землі
Наші воїни захищають кожен метр української землі. Фото Колаж "Телеграф"

Росіяни просунулися на Лиманському напрямку у Донецькій області. Україна втратила ще понад 20 квадратних кілометрів своєї землі.

Про це повідомляє аналітичний портал deepstate, який слідкує за ситуацією на фронті. За даними аналітиків, ворог просунувся у Серебрянському лісництві, поблизу Торського та Ямполівки. На основі змін на карті deepstate, блогер Роман Шрайк вирахував, що Україна втратила 23,4 квадратних кілометрів за день.

Серебрянське лісництво є частиною природно-заповідного фонду Луганської області, це ботанічний заказник розташований у Кремінському районі. Від нього до окупованого Сєвєродонецька 38 кілометрів та понад 13 кілометрів від Кремінної на Луганщині.

Що кажуть у Генштабі

У ранковому зведенні 23 серпня Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що на Лиманському напрямку ворог протягом минулої доби провів 25 атак. Росіяни намагалися вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя і Серебрянки.

Як повідомляв "Телеграф", днями президент України Володимир Зеленський завив, що українські війська знищили понад 90% ворожих сил, які прорвалися через оборонні лінії на Покровському напрямку. На решті напрямків, за його словами, серйозних змін у позиціях не відбулося.

