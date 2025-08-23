Росіяни просунулися на фронті. За добу Україна втратила понад 20 квадратних кілометрів (карти)

Росіяни просунулися на Лиманському напрямку у Донецькій області. Україна втратила ще понад 20 квадратних кілометрів своєї землі.

Про це повідомляє аналітичний портал deepstate, який слідкує за ситуацією на фронті. За даними аналітиків, ворог просунувся у Серебрянському лісництві, поблизу Торського та Ямполівки. На основі змін на карті deepstate, блогер Роман Шрайк вирахував, що Україна втратила 23,4 квадратних кілометрів за день.

Серебрянське лісництво є частиною природно-заповідного фонду Луганської області, це ботанічний заказник розташований у Кремінському районі. Від нього до окупованого Сєвєродонецька 38 кілометрів та понад 13 кілометрів від Кремінної на Луганщині.

Що кажуть у Генштабі

У ранковому зведенні 23 серпня Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що на Лиманському напрямку ворог протягом минулої доби провів 25 атак. Росіяни намагалися вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя і Серебрянки.

Як повідомляв "Телеграф", днями президент України Володимир Зеленський завив, що українські війська знищили понад 90% ворожих сил, які прорвалися через оборонні лінії на Покровському напрямку. На решті напрямків, за його словами, серйозних змін у позиціях не відбулося.