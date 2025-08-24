"Команда літала у повітрі": українську інсталяцію на Burning Man знищено (фото)

За своє коротке життя Хмара не залишила нікого байдужим

З інсталяцією "Black Cloud" ("Чорна хмара"), яку Україна повезла на Burning Man до Невади (США), сталася НП. Хмара простояла лише один день із восьми.

Про це у своєму Facebook повідомив Віталій Дейнега, який є продюсером медіапроєкту Ukrainian Witness, що створив інсталяцію. За його словами, після першого дня у пустелі почався сильний вітер.

"Тут бувають різкі зміни погоди і сильні вітри. Але цей був сильніший і раптовіший, ніж зазвичай. Значно сильніший. Частина команди буквально літала в повітрі, намагаючись урятувати щойно побудований табір. Але буря розносила його, як хотіла", — розповідає Дейнега.

Дейнега зазначив, що попри те, що за розрахунками Хмара мала витримати таку екстремальну погоду, насправді вона протрималася лише 15 хвилин сильного вітру. Команда намагалася до останнього врятувати свій витвір, але, на жаль, цього не вдалося зробити.

"Її розірвало посередині, буря залетіла в неї і знищила остаточно", — каже продюсер.

Дейнега, не приховуючи смутку, розповів, що за своє коротке життя Хмара не залишила байдужим нікого.

"Хмара була 1 день на Burning man і точно була однією з тих робіт, яку згадуватимуть ще роками. Але вона мала простояти на 8 днів довше. І мені дуже прикро, що я не зміг цього забезпечити", — зазначив він.

Для довідки: " Black Cloud" символізує численні загрози — від глобальних криз до особистих викликів — які залишаються невисловленими або непоміченими, поки раптово не з’являються над головою.

Black Cloud

