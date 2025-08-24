"Команда летала в воздухе": украинская инсталляция на Burning Man уничтожена (фото)

За свою короткую жизнь Туча не оставила никого безразличным

С инсталляцией "Black Cloud" ("Черная туча"), которую Украина повезла на Burning Man в Неваду (США), случилось ЧП. Туча простояла всего один день из восьми.

Об этом в своем Facebook сообщил Виталий Дейнега, который является продюссером медиапроекта Ukrainian Witness, создавшим инсталляцию. По его словам, после первого дня в пустыне начался сильный ветер.

"Здесь бывают резкие смены погоды и сильные ветры. Но этот был сильнее и внезапнее обычного. Значительно сильнее. Часть команды буквально летала в воздухе, пытаясь спасти только что построенный лагерь. Но буря разносила его, как хотела", — рассказывает Дейнега.

Дейнега отметил, что несмотря на то, что по рассчетам Туча должна была выдержать такую экстремальную погоду, на деле она продержалась лишь 15 минут сильного ветра. Команда пыталась до последнего спасти свое творение, но, к сожалению, этого не удалось сделать.

"Ее разорвало посередине, буря залетела в нее и уничтожила окончательно", — говорит продюссер.

Дейнега, не скрывая печали, рассказал, что за свою короткую жизнь Туча не оставила никого безразличным.

"Туча была 1 день на Burning man и точно была одной из тех работ, которую будут вспоминать еще годами. Но она должна была простоять на 8 дней дольше. И мне очень досадно, что я не смог этого обеспечить", — отметил он.

Для справки: "Black Cloud" символизирует многочисленные угрозы – от глобальных кризисов до личных вызовов – которые остаются невысказанными или незамеченными, пока внезапно не появляются над головой.

Black Cloud

Напомним, ранее мы писали о том, что на фестивале Burning Man из-за непогоды застряли тысячи людей.