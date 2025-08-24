Зів'ялі квіти, засохлі вінки і зарості: як виглядає могила Фокіна за майже пів року після смерті

Перший прем'єр-міністр України похований поруч із дружиною

На Байковому цвинтарі, серед могил видатних українців спочиває перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін. Він заперечував війну між Росією та Україною, а зараз місце його поховання виглядає трохи занедбано — засохлі квіти та вінки, бур'яни і зарості.

Політик, який вважався одним із символів нового етапу для нашої країни, через роки перетворився на людину, яка викликала обурення у суспільства через проросійські заяви. "Телеграф" побував на могилі Вітольда Фокіна і з'ясував, як вона виглядає зараз.

Що відомо про Вітольда Фокіна

Народився майбутній політик 25 жовтня 1932 року в селі Новомиколаївка на Запоріжжі. У 1990 році він став головою Ради Міністрів Української РСР, а з 24 серпня 1991 — першим прем'єром уже незалежної України.

Вітольд Фокін

Саме Вітольд Фокін був разом із Леонідом Кравчуком під час підписання Біловезьких угод, яка фактично поклала край Радянському Союзу. За часів його прем'єрства було введено нову валюту — купоно-карбованці, які вирізали з аркушів.

Фокін і Кравчук підписують Біловезьку угоду. Фото: Getty Images

Проросійські погляди Фокіна

Фокін заявляв, що Росія забрала Крим, бо в іншому випадку це зробили б США. Також політик у 2020 році розповідав, що немає жодних підтверджень війни між Росією та Україною. Він навіть пропонував влаштувати амністію сепаратистів, яких називав "повстанцями". Фокін навіть пропонував провести вибори на Донбасі і надати окупованому регіону особливий статус.

Вітольд Фокін

Після цього Вітольда Фокіна було звільнено. Також його було внесено до бази "Миротворець". У 2022 році у будинок експрем'єра влучила російська ракета. Сам політик не постраждав, бо на той момент перебував у Молдові.

Могила Вітольда Фокіна

Помер політик 20 березня 2025 року. Його смерть підтвердила онука Маша Фокіна. Проте причини не розголошувалися. Відомо, що Вітольду Фокіну було 92 роки.

Похований експрем'єр-міністр на Байковому кладовищі в Києві, неподалік місця спочинку Миколи Міхновського. Проте могила Фокіна має не найкращий вигляд. У вазі стоять квіти, які вже давно зів'яли, навколо поросли бур'яни.

Вітольд Фокін похований на Байковому кладовищі

Могила Вітольда Фокіна

Пам'ятника поки немає — але, імовірно, тому, що не пройшов рік після поховання політика. Навколо могили помітно зарості, а кущі дикої малини вже пролізли на саме місце поховання Фокіна.

Поруч із Вітольдом Фокіним спочиває його дружина

На могилі Фокіна поки немає пам'ятника

Могила політика виглядає забутою

