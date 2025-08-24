Увядшие цветы, засохшие венки и заросли: как выглядит могила Фокина спустя почти пол года после смерти
Первый премьер-министр Украины похоронен рядом с супругой
На Байковом кладбище среди могил выдающихся украинцев покоится первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Он отрицал войну между Россией и Украиной, а сейчас место его захоронения выглядит немного запущенным — засохшие цветы и венки, сорняки и заросли.
Политик, считавшийся одним из символов нового этапа для нашей страны, спустя годы превратился в человека, который вызвал возмущение у общества из-за пророссийских заявлений. "Телеграф" побывал на могиле Витольда Фокина и выяснил, как она выглядит сейчас.
Что известно о Витольде Фокине
Родился будущий политик 25 октября 1932 в селе Новониколаевка в Запорожье. В 1990 году он стал председателем Совета Министров РСФСР, а с 24 августа 1991 — первым премьером уже независимой Украины.
Именно Витольд Фокин был вместе с Леонидом Кравчуком во время подписания Беловежских соглашений, фактически покончившего с Советским Союзом. Во времена его премьерства была введена новая валюта — купоно-рубли, котрые вырезали из листов.
Пророссийские взгляды Фокина
Фокин заявлял, что Россия забрала Крым, потому что в противном случае это сделали бы США. Также политик в 2020 году рассказывал, что нет никаких подтверждений войны между Россией и Украиной. Он даже предлагал устроить амнистию сепаратистов, которых называл "повстанцами". Фокин даже предлагал провести выборы в Донбассе и предоставить оккупированному региону особый статус.
После этого Витольд Фокин был уволен. Также он был внесен в базу "Миротворец". В 2022 году в здание экс-премьера попала российская ракета. Сам политик не пострадал, потому что в тот момент находился в Молдове.
Могила Витольда Фокина
Умер политик 20 марта 2025 года. Его смерть подтвердила внучка Маша Фокина. Однако причины не разглашались. Известно, что Витольду Фокину было 92 года.
Похоронен бывший премьер-министр на Байковом кладбище в Киеве, недалеко от места захоронения Николая Михновского. Однако могила Фокина выглядит не очень. В вазе стоят уже давно увядшие цветы, вокруг поросли сорняки.
Памятника пока нет, но, вероятно, потому, что не прошел год после похорон политика. Вокруг могилы заметно заросли, а кусты дикой малины уже пролезли на само место захоронения Фокина.
