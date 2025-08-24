Увядшие цветы, засохшие венки и заросли: как выглядит могила Фокина спустя почти пол года после смерти

Первый премьер-министр Украины похоронен рядом с супругой

На Байковом кладбище среди могил выдающихся украинцев покоится первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Он отрицал войну между Россией и Украиной, а сейчас место его захоронения выглядит немного запущенным — засохшие цветы и венки, сорняки и заросли.

Политик, считавшийся одним из символов нового этапа для нашей страны, спустя годы превратился в человека, который вызвал возмущение у общества из-за пророссийских заявлений. "Телеграф" побывал на могиле Витольда Фокина и выяснил, как она выглядит сейчас.

Что известно о Витольде Фокине

Родился будущий политик 25 октября 1932 в селе Новониколаевка в Запорожье. В 1990 году он стал председателем Совета Министров РСФСР, а с 24 августа 1991 — первым премьером уже независимой Украины.

Витольд Фокин

Именно Витольд Фокин был вместе с Леонидом Кравчуком во время подписания Беловежских соглашений, фактически покончившего с Советским Союзом. Во времена его премьерства была введена новая валюта — купоно-рубли, котрые вырезали из листов.

Фокин и Кравчук подписывают Беловежское соглашение. Фото: Getty Images

Пророссийские взгляды Фокина

Фокин заявлял, что Россия забрала Крым, потому что в противном случае это сделали бы США. Также политик в 2020 году рассказывал, что нет никаких подтверждений войны между Россией и Украиной. Он даже предлагал устроить амнистию сепаратистов, которых называл "повстанцами". Фокин даже предлагал провести выборы в Донбассе и предоставить оккупированному региону особый статус.

Витольд Фокин

После этого Витольд Фокин был уволен. Также он был внесен в базу "Миротворец". В 2022 году в здание экс-премьера попала российская ракета. Сам политик не пострадал, потому что в тот момент находился в Молдове.

Могила Витольда Фокина

Умер политик 20 марта 2025 года. Его смерть подтвердила внучка Маша Фокина. Однако причины не разглашались. Известно, что Витольду Фокину было 92 года.

Похоронен бывший премьер-министр на Байковом кладбище в Киеве, недалеко от места захоронения Николая Михновского. Однако могила Фокина выглядит не очень. В вазе стоят уже давно увядшие цветы, вокруг поросли сорняки.

Витольд Фокин похоронен на Байковом кладбище

Могила Витольда Фокина

Памятника пока нет, но, вероятно, потому, что не прошел год после похорон политика. Вокруг могилы заметно заросли, а кусты дикой малины уже пролезли на само место захоронения Фокина.

Рядом с Витольдом Фокиным покоится его жена

На могиле Фокина пока нет памятника

Могила политика выглядит забытой

