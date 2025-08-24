Український лідер спростував інформацію The Wall Street Journal

Україна використовує далекобійну зброю власного виробництва для ударів по РФ і не обговорює атаки зі США. Раніше західні ЗМІ писали про нібито заборону з боку Пентагону на використання далекобійних ракет.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції із прем'єром Канади Марк Карні.

Таким чином гарант Конституції спростував інформацію західних ЗМІ щодо заборони США на удари по території Росії далекобійними ракетами.

"Колись були якісь сигнали щодо наших ударів у відповідь на удари по енергетиці … сьогодні ми навіть про це не згадуємо", — додав Зеленський.

Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела повідомило, що нібито Пентагон з кінця весни блокує застосування Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території Росії.

В матеріалі йдеться, що за адміністрації Дональда Трампа запроваджено неоголошену "процедуру схвалення на високому рівні" — дозволяти такі удари може лише особисто міністр оборони США Піт Гегсет.

Журналісти повідомляють, що нібито принаймні один раз Україна намагалася застосувати ATACMS по російській території, але отримала відмову.

Тим часом у Росії вже готуються до можливого провалу зустрічі президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна, а тому шукають кого б у цьому звинуватити. У Москві для цих цілей традиційно обрали країни Заходу.