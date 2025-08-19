Не від сумок та не від суму. Звідки насправді пішла назва міста Суми

Дві легенди та правда про назву міста над Пслом

Суми — прифронтове місто зі "шрамами" від обстрілів, нескінченними повітряними тривогами та впевненістю жителів, що місто вистоїть. Назва Сум не пов'язана ані з сумом (як дехто вважає) ані з сумками (є й така версія).

"Телеграф" розповідає про історію назви Сум. Є кілька легенд-припущень, чому Суми назвали саме так.

Таки листівки в Сумах повсюди ще з початку повномасштабної війни

Три сумки

Найвідоміша легенда пов'язана з козаками. Коли перші переселенці під проводом полковника Герасима Кондратьєва прийшли на береги річки Псел, вони знайшли там три мисливські суми, повні золота. На згадку про цю знахідку нібито й було названо місто. Ці сумки навіть зображено на гербі міста.

Три сумки на гербі сум

Втім, за словами істориків — це не більше, ніж легенда. Адже коли край був ще незаселений, хто міг там полювати та ще й залишити сумки повні золота.

Суми — місто суму?

Друга версія пов'язує назву міста зі словами "сум", "сумувати". Нібито Суми назвали так тому, що їх перші поселенці сумували за тими місцями, звідки прибули. Втім, це також не відповідає дійсності.

Трохи історичного контексту

Суми були засновані у 1652 році козаками-переселенцями. Територія була частиною Дикого Поля — традиційної назви чорноморських степів у XVI—XVII століттях. Засновником міста був козацький отаман Герасим Кондратьєв, який очолив переселенців з Правобережної України.

Суми - гарні та доглянуті

Слобідські козацькі полки були військово-територіальними козацькими формуваннями на території Слобідської України у 1651—1765 роках, які входили до складу Московського царства. При заснуванні міста в 1652 році козаками-переселенцями, поселення було повністю українське, але з часом почала з'являтися російська діаспора.

Звідки насправді пішла назва міста Суми

Місто будувалося в межах Російської держави, під наглядом російського воєводи, отож йому дали й російську назву: "Сумін город". Саме так називали місто у документах тих часів.

Насправді назва міста пов'язана з ручкою Сума. Місто виникло на правому березі річки Псел, на місці старого городища, саме там Сума, яка своєю чергою приймала тут у себе річку Сумку, впадала у Псел. Саме річка й "поділилася" з майбутнім містом назвою.

Логічно постає питання — чому місто не назвали на честь річки Псел, набагато більшого, ніж його притока Сума з Сумкою. Річ у тім, що назва Псел була вже зайнята — "Город на Псле" звалося побудоване місто-фортеця в гирлі Псла.

Зараз Суми - північний форпост України

Саме тому, нове місто, засноване в 1652 році на Слобожанщині, назвали Суміним городом — місто на річці Сума. Проте люди скорочено називали його Суми, й ця назва невдовзі стала офіційною.

