Український "Довгий Нептун" вперше засвітився у День Незалежності: що відомо про ракету (фото, відео)

Український "Нептун" значно змінився за останні роки.

Про можливе використання ракети "Довгий Нептун" та її попередню розробку відомо давно. Однак у День Незалежності ця українська далекобійна ракета могла вперше "засвітитися" перед публікою. "Телеграф" зібрав все, що відомо про ракету із дальністю в 1000 км та який шлях пройшов "Нептун" за останні роки.

Як виглядає "Довгий Нептун"

Українська далекобійна ракета із неофіційною назвою "Довгий Нептун" була помічена експертами профільного видання Defence Express у відео офіційного акаунту держпорталу "Зброя". У ньому кадр з ракетою та пробними пусками з'являється паралельно із іншими видами озброєнь.

Українська крилата ракета "Довгий Нептун"

На відео ракета не названа, але інших пояснень, що це може бути за ракета з Х-подібними крилами, немає, кадри ж пусків зняті ще під час випробувань комплексу "Нептун" у 2018–2020 роках, зазначають аналітики.

Ба більше, показана ракета дуже схожа на ракету із класичного "Нептуна".

Ракета комплекса "Нептун"

Що відомо про "Довгий Нептун"

Використовується для ураження наземних цілей

Озвучена дальність — 1000 км

Довжина ракети, за оцінками, понад 6 метрів

Вперше про ракету стало відомо наприкінці 2023 року

Перше бойове застосування — в березні 2025 року.

Еволюція "Нептуна"

Береговий ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" Збройні сили України офіційно прийняли на озброєння у 2020 році після завершальних випробувань 17 червня на полігоні ЗСУ. Це наземний протикорабельний комплекс із ракетою Р-360, розроблений для знищення кораблів — від крейсера чи есмінця до фрегата, корвета й десантних суден, що діють як окремо, так і у складі груп.

Крім морських цілей, "Нептун" здатний уражати й наземні радіоконтрастні об’єкти. Дальність його застосування становить від 7 до 300 км, на розгортання потрібно не більше 15 хвилин, а стартові позиції можуть розташовуватися до 25 км від берега.

Характеристики крилатої ракети з ракетного комплекса "Нептун"

У 2024 році стало відомо про глибинну модернізацію цього комплексу. Зокрема, значно виросла дальність. Зокрема, з'явилась інформація про збільшення до 400 км. Але головне, ракета "навчилася" розрізняти цілі різних класів та діяти у складних умовах, наприклад у бухтах, де кораблі стоять під прикриттям ППО та РЕБ. Відомо також про щонайменше п'ять застосувань "Нептуна" по наземних цілях за 2024 рік.

