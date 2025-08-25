Украинский "Длинный Нептун" впервые засветился в День Независимости: что известно о ракете (фото, видео)

Украинский Нептун значительно изменился за последние годы.

О возможном использовании ракеты "Длинный Нептун" и ее предварительной разработке известно давно. Однако в День Независимости эта украинская дальнобойная ракета могла впервые "засветиться" перед публикой. "Телеграф" собрал все, что известно о ракете с дальностью в 1000 км и какой путь прошел Нептун за последние годы.

Как выглядит "Длинный Нептун"

Украинская дальнобойная ракета с неофициальным названием "Длинный Нептун" была замечена экспертами профильного издания Defence Express в видео официального аккаунта госпортала "Зброя". В нем кадр с ракетой и пробными пусками появляется параллельно с другими видами вооружений.

Украинская крылатая ракета "Длинный Нептун"

На видео ракета не названа, но других объяснений, что это может быть за ракета с Х-образными крыльями, нет, кадры же пусков сняты еще во время испытаний комплекса "Нептун" в 2018-2020 годах, отмечают аналитики.

Более того, показанная ракета очень похожа на ракету из классического "Нептуна".

Ракета комплекса "Нептун"

Что известно о "Длинном Нептуне"

Используется для поражения наземных целей

Озвученная дальность – 1000 км

Длина ракеты, по оценкам, более 6 метров

Впервые о ракете стало известно в конце 2023 года

Первое боевое применение – в марте 2025 года.

Эволюция "Нептуна"

Береговый ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" Вооруженные силы Украины официально приняли на вооружение в 2020 году после заключительных испытаний 17 июня на полигоне ВСУ. Это наземный противокорабельный комплекс с ракетой Р-360, разработанный для уничтожения кораблей — от крейсера или эсминца до фрегата, корвета и десантных судов, действующих как отдельно, так и в составе групп.

Помимо морских целей, "Нептун" способен поражать и наземные радиоконтрастные объекты. Дальность его применения составляет от 7 до 300 км, на развертывание нужно не больше 15 минут, а стартовые позиции могут располагаться до 25 км от берега.

Характеристики крылатой ракеты из ракетного комплекса "Нептун"

В 2024 году стало известно о глубинной модернизации этого комплекса. В частности, значительно выросла дальность. В частности, появилась информация об увеличении до 400 км. Но главное, ракета "научилась" различать цели разных классов и действовать в сложных условиях, например в бухтах, где корабли стоят под прикрытием ПВО и РЭБ. Известно также по меньшей мере пять применений "Нептуна" по наземным целям за 2024 год.

Ранее "Телеграф" рассказывал о создании и использовании новой украинской дальнобойной ракеты "Фламинго". Ее дальность – до 3000 километров.