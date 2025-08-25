Азовское море без туристов: как оккупация превратила Кирилловку в город-призрак (видео)

Федотову косу трудно узнать, раньше здесь бурлила жизнь

Кирилловку на Азовском море знали почти все украинцы. Теплая вода и достаточно развитая инфраструктура делали курорт очень удобным для отдыха с детьми. Сейчас он уже несколько лет в оккупации России. Сезон здесь кончился и не начинаясь. Более половины баз отдыха и заведений закрыты, а работающие не могут похвастаться наполненностью.

В основном в Кирилловке появляются люди на выходных. Жители других оккупированных частей Украины приезжают отдохнуть на море. В будни же Кирилловка скорее напоминает город-призрак. Пользователь Роман из Мелитополя опубликовал видео, что сейчас, в конце августа, происходит на косе Федота. До 2022 это было одно из самых популярных мест отдыха в поселке. Здесь можно было жить в 5 минутах от моря.

Кроме аквапарка на Федотовой косе были многочисленные рестораны, бары, магазины, развлечения для детей и взрослых.

Кирилловка ночью до полномасштабного вторжения

По центральной улице Федотовой косы в Кирилловке трудно было проехать

Даже на песочных пляжах никого. Пользователь, разместивший видео, ехал по машине по береговой линии — ситуация, которую раньше в августе трудно было представить, ведь отдыхали на Азовском море вплоть до середины сентября.

Море чистое и спокойное, однако людей в нем немного. Раньше Кирилловка всегда переживала наплыв туристов, особенно ко Дню Независимости.

Люди на пляже в Кирилловке, фото до 2022 года

