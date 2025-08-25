Азовское море без туристов: как оккупация превратила Кирилловку в город-призрак (видео)
Федотову косу трудно узнать, раньше здесь бурлила жизнь
Кирилловку на Азовском море знали почти все украинцы. Теплая вода и достаточно развитая инфраструктура делали курорт очень удобным для отдыха с детьми. Сейчас он уже несколько лет в оккупации России. Сезон здесь кончился и не начинаясь. Более половины баз отдыха и заведений закрыты, а работающие не могут похвастаться наполненностью.
В основном в Кирилловке появляются люди на выходных. Жители других оккупированных частей Украины приезжают отдохнуть на море. В будни же Кирилловка скорее напоминает город-призрак. Пользователь Роман из Мелитополя опубликовал видео, что сейчас, в конце августа, происходит на косе Федота. До 2022 это было одно из самых популярных мест отдыха в поселке. Здесь можно было жить в 5 минутах от моря.
Кроме аквапарка на Федотовой косе были многочисленные рестораны, бары, магазины, развлечения для детей и взрослых.
Даже на песочных пляжах никого. Пользователь, разместивший видео, ехал по машине по береговой линии — ситуация, которую раньше в августе трудно было представить, ведь отдыхали на Азовском море вплоть до середины сентября.
Море чистое и спокойное, однако людей в нем немного. Раньше Кирилловка всегда переживала наплыв туристов, особенно ко Дню Независимости.
"Телеграф" рассказывал, что происходит на другом известном украинском курорте, оккупированном Россией. Железный порт потерял часть инфраструктуры, а купаться в море не пускают даже местных.