Мороз до -5 вдарив улітку. Де вже зафіксували перші відлуння осені (фото, карта)

Усі рослини покрились інеєм

На Буковині зранку 25 серпня вдарив перший мороз за літній сезон. Так, у селі Верхній Яловець термометри показали п'ятиградусний мороз.

У мережі вже з'явились відповідні фото, на них видно, як рослинність вкрило інеєм. Як зазначив голова Селятинської громади Валерій Полянчук, який мешкає в цьому селі, цього року мороз прийшов рано.

Він наголосив, що в його дитинстві також вже вкінці серпня були перші заморозки. Тоді люди накривали квіти та городину простирадлами, аби ті не померзли.

Іній на траві

Авто в інію

На фото чоловік показав, як іній вкрив рослини в саду і на пагорбах, а також залишився і на авто, та інших поверхнях. На термометрі, який сфотографував Полянчук, показано -4,5 градуси, майже — 5 градусів. О котрій зроблено фото не відомо, але враховуючи те, що вже світлішало, температура значно впала на світанку.

Термомтер показує -5 градусів

Накриті рослини

На Буковині мороз

Зауважимо, що село Верхній Яловець вважається першим в Україні за абсолютною висотою (1320 м), де постійно проживають люди. Середня висота розташування населеного пункту становить 980 м над рівнем моря. Саме тому тут завжди досить холодно і частіше приходять морози навіть влітку.

