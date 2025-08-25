Мороз до -5 ударил летом. Где уже зафиксировали первые отголоски осени (фото, карта)
Все растения покрылись инеем
На Буковине с утра 25 августа ударил первый мороз за летний сезон. Так, в селе Верхний Яловец термометры показали пятиградусный мороз.
В сети уже появились соответствующие фото, на них видно, как растительность покрыла инеем. Как отметил председатель Селятинского общества Валерий Полянчук, проживающий в этом селе, в этом году мороз пришел рано.
Он отметил, что в его детстве также уже в конце августа были первые заморозки. Тогда люди накрывали цветы и овощи покрывалами, чтобы те не померзли.
На фото мужчина показал, как иней покрыл растения в саду и на холмах, а также остался и на авто, и на других поверхностях. На термометре, сфотографированном Полянчуком, показано -4,5 градуса, почти — 5 градусов. В котором часу сделано фото неизвестно, но учитывая то, что уже светлело, температура значительно упала на рассвете.
Отметим, что село Верхний Яловец считается первым в Украине по абсолютной высоте (1320 м), где постоянно проживают люди. Средняя высота расположения населённого пункта составляет 980 м над уровнем моря. Именно поэтому здесь всегда достаточно холодно и чаще приходят морозы даже летом.
