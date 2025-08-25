Не допомогла навіть "Дія": журналісти з’ясували, чому неможливо купити квитки на потяги

Схоже "УЗ" програла бій шахраям та перекупникам

Проблеми з купівлею квитків на потяги "Укрзалізниці" вже стали системними та повсюдними. Навіть із верифікацією через "Дію" перекупники все одно встигають скупити їх до того, як вони можуть потрапити до рук простих пасажирів.

Про це йдеться у новому розслідуванні "Бігус Інфо". Автори матеріалу наголошують — методи боротьби "УЗ" залишаються малоефективними.

Хоча у "посередників" збереглися і старі методи роботи через "своїх людей" на касах і серед провідників, дістався до них і технічний прогрес. Наприклад, завдяки автоматичним ботам в Telegram, вони можуть забронювати всі квитки до того, як це зможуть зробити живі люди. Тому трапляється так, що квитки на деякі рейси зникають із продажу за кілька секунд після старту продажів.

Верифікація через "Дію" теж не надто добре працює. Наприклад, журналістці вдалося купити у перекупників квиток на міжнародний рейс з обов’язковою верифікацією.

В "УЗ" визнають проблему та повідомляють про блокування тисяч підозрілих акаунтів, а також про запровадження нових методів боротьби з "посередниками". Проте журналісти кажуть, що ця боротьба виглядає більше як піар, ніж спроба справді вирішити проблему.

Коренем проблеми називається нестача поїздів та недороблена електронна система. Дефіцит породжує перспективи для шахраїв, а простим пасажирам доводиться до них звертатися, оскільки альтернативи просто немає.

Як повідомлялося раніше, у Києві існує сірий ринок таксі, який починає працювати після настання комендантської години. Журналісти проводили розслідування того, як він працює та що кажуть самі водії.