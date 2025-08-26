Чи підуть росіяни на великий прорив на Запоріжжі? Експерт оцінив ризики

Ворог перегруповується

Сили оборони України звільнили кілька сіл у Донецькій області. Є підстави сподіватися, що наші військові зможуть на певний час стабілізувати лінію бойового зіткнення.

Таку думку висловив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в інтерв'ю OBOZ.UA. Основна складність у тому, що Росія накопичує сили, а потім інтенсивно атакує.

Тактика Росії

Вони здійснюють накопичення сил, викидають своє "гарматне м'ясо" на наші позиції, але як би там не було, в них підрозділи, м'яко кажучи, закінчуються. І тому вони проводять перегрупування. Зараз, розуміючи, що вони не витягують закиданням "м'яса", вони збільшують кількість саме FPV-дронів Дмитро Жмайло

Тактика Сил оборони України

Своєю чергою захисники України бачать, де ворог бере паузу на перегрупування та підтягують додаткові сили, посилені елітні підрозділи. Зокрема йдеться про 37-му окрему бригаду морської піхоти, 214 окремий штурмовий батальйон OPFOR.

Кожна така зачистка, кожне звільнення населеного пункту ставить у складніше положення росіян. Ми руйнуємо їхні накатані плани щодо подальшого тиску, адже вони змушені концентруватися саме на цих ділянках Дмитро Жмайло

За його словами, головним завданням таких атак є поламати наміри росіян та стабілізувати лінію бойового зіткнення. Це важливо не лише з військового, але й з політичного погляду — в контексті міжнародної політики та перемовин.

Росіяни готують прорив на Запорізькому напрямку?

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці оцінив ризики для Запорізької області. Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський озвучив тривожну новину: ворог готує масштабний наступ на Запорізькому напрямку.

Зверніть увагу: коли у нас є успіхи, або важкі бої, – Покровський напрямок, Куп'янський напрямок, інші напрямки, – то одразу виникає тема Запоріжжя. Принаймні за останні півтора року. Це дуже часто підхоплюють західні медіа, час від часу з'являється в нашому інформпросторі, ну і природно, що російські пабліки також це розносять Дмитро Жмайло

Запорізький напрямок на карті deepstate

При цьому, зазначив він, Запорізький напрямок і безпосередньо місто Запоріжжя є одним із найукріпленіших ділянок фронту. Там є три лінії оборони та капітальні бетонні споруди. Навіть якщо ворогу вдасться прорватися на окремих ділянках, йому буде дуже складно просуватися. І росіяни це добре знають, каже Жмайло.

Тому, скоріш за все, буде загострення, буде підтягнення сил, будуть спроби штурмів, бо росіяни хочуть, щоб ми тримали значні сили на Запорізькому напрямку і не перекидали наші підрозділи на інші. Але все-таки я більш ніж переконаний, що росіяни не підуть на концентрацію великих сил, на великий прорив Дмитро Жмайло

Що відбувається на фронтах Запоріжжя

Фронт у Запорізькій області Генеральний штаб ЗСУ розділяє на два напрямки: Гуляйпільський та Оріхівський. У зведенні Генштабу зранку у вівторок зазначається, що на Гуляйпільському напрямку за минулу добу, 25 серпня, росіяни атакували в районі Малинівки. На Оріхівському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися у районі Плавнів та у бік Павлівки.

Карта Генштабу Гуляйпільський напрямок 26 серпня

Карта Генштабу Оріхівський напрямок 26 серпня

Раніше "Телеграф" розповідав, що днями росіяни просунулися на Лиманському напрямку у Донецькій області. Україна за добу втратила ще понад 20 квадратних кілометрів своєї землі.