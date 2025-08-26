Таємничий фіолетовий промінь пронизав небо над Україною: що це було насправді (фото)

Дивний промінь було видно з будь-якого куточка країни

У небі над Україною помітили таємничий фіолетовий промінь. Він був помітний у різних куточках країни і викликав у громадян безліч питань.

"Телеграф" розповідає про те, що це було.

Фіолетова вечірка у небі над Україною

У ніч на 26 серпня безліч українців побачили в небі невідомий загадковий промінь. Він був дуже яскравим і досить великим, пронизуючи небо на кілометри. Про його гігантські розміри говорить і те, що промінь було видно з будь-якого куточка країни. Це підтверджують відповідні фото із різних ракурсів, які публікують Telegram-канали.

Додає загадковості НЛО та його колір. На безлічі знімків він має синюватий, а часом і фіолетовий відтінок.

НЛО над Україною

Фіолетовий промінь бачили українці

Небо розсікло яскрава смуга

Загадковість об’єкта породила безліч теорій у коментаторів — від інопланетного вторгнення до випробування ракет.

Експерти входять до чату: це не НЛО, а… щось ще

"Телеграф" вирішив проконсультуватися в експертів щодо даного явища і вони пояснили, що це могло бути.

Так, у Черкаському Гідрометцентрі в розмові з "Телеграфом" припустили, що це може бути якесь оптичне явище, але оскільки до їхніх завдань не входить спостереження за такими об’єктами, то не наважилися висловитися конкретніше.

Експерт з ракетно-ядерного озброєння та колишній працівник ракетного КБ "Південне" Олександр Кочетков, коментуючи подію у розмові з нашим кореспондентом, одразу відкинув версію про ракету.

"Явище має глобальний характер – його бачили не лише в Україні, а й в інших європейських країнах. На старт балістичної ракети не схоже, і це має бути дуже велика ракета, космічний носій. На падіння головної частини балістичної ракети схоже більше, але навряд чи тому, що до землі не долетіло", — сказав він.

Відповідно до його припущень, швидше за все, об’єкт був слідом від падіння метеорита. Хоча, оскільки траєкторія є досить незвичайною, він також назвав і другий варіант — рідкісне атмосферне явище під назвою світловий стовп.

"Жодної загрози", — запевнив Кочетков.

Промінь над Україною

А ось старший науковий співробітник відділу фізики субзіркових та планетних систем Головної астрономічної обсерваторії НАН України Олексій Стєклов упевнений, що об’єкт був звичайним космічним вторгненням.

"Вони бувають різні. Це згоряння фрагментів, шматків ядра комети або шматків астероїдів. Раніше навіть служби реєстрації космічних вторгнень працювали. Зараз, на жаль, цього немає", — сказав він.

Тобто, за даними експерта, йдеться про метеор невстановленого типу, бо всі вони згоряють по-різному залежно від того, що лежить у них в основі (астероїд, комета тощо). Також, пояснює Стєклов, на його колір та інші характеристики впливає і те, чи є на цих згоряючих небесних тілах лід чи ні.

Загадковий промінь, ймовірно, метеор

Довідка: Метеор — явище, що виникає при згорянні в атмосфері Землі метеорних тіл (наприклад, уламків комет, астероїдів або сміття). Слабкі метеори називаються падаючими зірками, тоді як аналогічне явище великої інтенсивності називається болідом.

Приклад метеора на фото:

