Ліпнина на стінах, італійський мармур і камін: як виглядає 5-кімнатна квартира Януковича у Києві (фото)

У цій розкішній квартирі був прописаний президент-утікач

Віктор Янукович — президент-втікач України, якого судили за державну зраду і розтрату бюджетних коштів у величезних кількостях. Наразі він живе у вигнанні в Росії, проте колись мав розкішну квартиру у Києві.

"Телеграф" розповість, що відомо про 5-кімнатну розкішну квартиру у Києві, де Янукович навіть був прописаний та отримував комунальні платіжки.

Віктор Янукович був прописаний у квартирі на Оболоні

Квартира Януковича в Києві — яка вона

Ще до того, як став президентом України, Віктор Янукович обзавівся розкішною квартирою в Києві. Вона розташована в елітному районі на Оболонській набережній і має 240 квадратних метрів. Примітно, що саме у цій 5-кімнатній квартирі Янукович був прописаний, а на його ім’я приходили комунальні платіжки. Її вартість оцінюється у 27 мільйонів гривень.

Так виглядає квартира Януковича на Оболонській набережній

У лютому 2019-го року журналісти "Радіо Свобода" разом із представниками Нацагентства з розшуку та управління активами побували у розкішній квартирі президента-втікача. Вони розраховували знайти там щось подібне до Межигір’я. Однак квартира виявилася в нежитловому стані, хоч і видно, що вона дорого обставлена.

Так, у цій квартирі зроблено підлогу з елітного італійського мармуру, на стінах є гарне ліпнина, двері та елементи меблів та декору – з дорогих порід дерева. Також у квартирі є свій камін, автономне опалення та розкішна сантехніка з позолотою і навіть джакузі в одному із трьох санвузлів.

Незрозуміло, чи жив колись Янукович у цій квартирі, чи меблі та інші пожитки експрезидента вивезли перед його втечею країни. Однак у момент зйомки ця квартира виглядала порожньою та нежитловою.

