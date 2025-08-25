Той же фашистський символ, що й у Росії: як виглядала Ейфелева вежа під час окупації (фото)

У період 1940-1944 років Париж окупували війська Третього рейху

Під час Другої світової війни Париж був в окупації нацистів — це тривало з 14 червня 1940 по 25 серпня 1944 року. У цей час місцеве населення зіткнулося з багатьма обмеженнями, а головна пам’ятка міста Ейфелева вежа використовувалася для нацистської пропаганди.

"Телеграф" розповість, як виглядала Ейфелева вежа під час нацистської окупації і який символ того часу росіяни використовують зараз у війні з Україною.

Ейфелева вежа під час гітлерівської окупації

У мережі гуляє архівне фото, на якому зображено Ейфелеву вежу під час нацистської окупації. Як можна побачити на знімку, армія Гітлера використала паризьку пам’ятку з пропагандистською метою. На вежі висів плакат із написом: "Deutschland siegt auf allen fronten", що в перекладі означає: "Німеччина перемагає на всіх фронтах".

Крім того, зверху цього напису можна побачити символ перемоги — латинську літеру "V". Як відомо, ця літера також є одним із символів російських окупаційних військ під час війни в Україні. Росіяни наносили зображення цієї латинської літери "V", а також літери "Z" на свою техніку та все, що стосувалося військової тематики.

Під час окупації Парижа Ейфелева вежа використовувалась для пропаганди

Зазначимо, що в період коли Париж був у нацистській окупації, працівники, які обслуговували Ейфелеву вежу, саботували роботу ліфта. Отже, Гітлеру під час візиту до міста довелося підніматися на неї пішки. Хоча деякі джерела заперечують цю інформацію.

Гітлер під час візиту до Парижа після окупації міста

Раніше "Телеграф" розповідав, як у центрі українського міста "вмирає" старовинний цвинтар. Серед стародавніх могил вигулюють собак, а поряд живуть люди.