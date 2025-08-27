Називали фашистами та не тільки. Юних футболістів з Харківщини закидали обра́зами на Львівщині

"Славсько-2025" — це турнір для дітей 2013-2014 року народження

"Квадро" — дитяча футбольна команда з міста Златопіль Харківської області достроково знялася з турніру Slavsko cup-2025. Причина — ймовірний булінг під час матчу з командою з Львівщини.

Про інцидент повідомив депутат Лозівської районної ради Максим Стифанищен на своїй Facebook-сторінці. За його словами, під час гри на поле вибігли двоє дорослих чоловіків в стані алкогольного сп'яніння, а пізніше з трибун лунали образи у бік дітей.

Діти з Харківщини приїхали для участі у турнірі на Львівщину

Чому стався конфлікт та що відбувалося

Батьки гравців з Львівщини були незадоволені воротарем "Квадро", їм здалося, що йому 20 років. Хоча насправді — 14, але зріст хлопця 185 см. За словами Стифанищена, організатора попередили про зріст та вік воротаря й він дав дозвіл на участь команди у турнірі.

Харківська команда у Славському

Коли харківські футболісти забили перший гол, батьки суперників вийшли на поле та почали висувати претензії через воротаря. Далі почалися образи з трибун.

Коли команда "Квадро" забила другий м'яч, на поле вибігли двоє дорослих чоловіків в стані алкогольного сп'яніння і накинулись на мене. Тут тренер суперника вступився за нас. Згодом гру було продовжено. А з трибун посипались образи в бік наших дітей: "Ви фашист", (…) "такого ніколи не буде, щоб р**исти тут перемогли" (хоча ми всі спілкувались українською і тільки інколи в хлопців траплялись деякі слова російською), деяких наших хлопців кликали чоловіки до себе, щоб провести "чоловічу бесіду Максим Стифанищен

Він додав, що матч закінчився з рахунком 3:1 на користь златопільців. Однак батьки опонентів продовжували вигукувати образи стосовно команди з Харківщини. Проте й на цьому історія не закінчилася.

Ввечері мені зателефонував організатор і повідомив, що нам призначено технічну поразку через те, що батьки "підняли кіпіш", що в нас був великий воротар. Ми завжди вчімо наших дітей єдності й поваги до суперника. Ми не кажемо, що місцеві мешканці погані, а навпаки тут багато гарних і привітних людей Максим Стифанищен

Мерія Златополя чекає вибачень перед дітьми

Міський голова Златополя Микола Бакшеєв розповів "Суспільному", що вік воротаря дійсно на два роки старший за заявлений вік учасників приватного турніру "Славсько-2025". Проте під час реєстрації ніяких питань щодо віку та зросту гравця не виникло. Але коли "Квадро" перемагала, батьки двох команд зі Львівщини почали висловлювати невдоволення.

Це переросло в образи на адресу команди та воротаря особисто, в тому числі це торкалося нас як представників східної частини України. Почався відвертий булінг дітей від деяких нетверезих осіб з трибун, що вийшли після матчу на поле і ледь не влаштували бійку Микола Бакшеєв

За його словами, через це команда знялася зі змагань. Водночас він сподівається, що перед юними футболістами перепросять за образливі слова.

Що кажуть організатори турніру

За словами організатору турніру "Славсько-2025" Олександра Кривенди, він знав, що частина дітей буде старшого віку. Проте "закрив на це очі" за умови, що не буде нарікань.

Перед початком турніру тренер команди "Квадро" повідомив мені, що в нього воротар і ряд гравців старшого віку, спитав, чи можна приїхати. Я його попередив: ви приїжджайте, грайте, якщо ніхто не буде проти і не буде зауважень, ми закриємо на це очі. Якщо будуть зауваження, ми будемо реагувати згідно з регламентом турніру Олександр Кривенда

Він визнав, що батьки гравців зі Львівщини не мали проявляти емоції, вони заспокоїлися після зауважень. Але після гри тренер суперників "Квадро" подав протест через вік гравців з Харківщини.

Це не зняття команди з чемпіонату, а технічна поразка … Ми дуже поважно ставимося до команди з Харківської області, і не розділяємо команди на регіони. Нам дуже прикро, що команда знялася і діти більше не мають можливості грати — сьогодні нагородження, для дітей було би свято. Я вважаю, що зняття з турніру — це емоційна та передчасна реакція тренера команди "Квадро", — сказав організатор

Водночас Кривенда вважає, що організаторам нема за що просити вибачення перед командою "Квадро". Вони були змушені зарахувати їй технічну поразку, адже був запит — інакше це вплинуло б на рейтинг турніру.

