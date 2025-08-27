Называли фашистами и не только. Юных футболистов с Харьковщины засыпали оскорблениями на Львовщине

"Славско-2025" — это турнир для детей 2013-2014 года рождения

"Квадро" — детская футбольная команда из города Златополь Харьковской области досрочно снялась с турнира Slavsko cup-2025. Причина — вероятный буллинг во время матча с командой Львовской области.

Об инциденте сообщил депутат Лозовского районного совета Максим Стифанищен на своей Facebook-странице. По его словам, во время игры на поле выбежали двое взрослых мужчин в состоянии алкогольного опьянения, а позже с трибун прозвучали обиды в сторону детей.

Дети из Харьковской области приехали для участия в турнире на Львовщину

Почему произошел конфликт и что происходило

Родители игроков из Львовской области были недовольны вратарем "Квадро", им показалось, что ему 20 лет. Хотя на самом деле 14, но рост парня 185 см. По словам Стифанищена, организатора предупредили о росте и возрасте вратаря и он дал разрешение на участие команды в турнире.

Харьковская команда в Славском

Когда харьковские футболисты забили первый гол, родители соперников вышли на поле и начали выдвигать претензии из-за вратаря. Дальше начались оскорбления с трибун.

Когда команда "Квадро" забила второй мяч, на поле выбежали двое взрослых мужчин в состоянии алкогольного опьянения и набросились на меня. Тут тренер соперника заступился за нас. Впоследствии игра была продолжена. А с трибун посыпались оскорбления в сторону наших детей: "Вы фашист", (…) "такого никогда не будет, чтобы р**исты здесь победили" (хотя мы все общались на украинском и только иногда у ребят случались некоторые слова на русском), некоторых наших ребят звали мужчины к себе, чтобы провести "мужскую беседу" Максим Стифанищен

Он добавил, что матч закончился со счетом 3:1 в пользу златопольцев. Однако родители оппонентов продолжали выкрикивать оскорбления команде с Харьковщины. Но и на этом история не окончилась.

Вечером мне позвонил организатор и сообщил, что нам назначено техническое поражение из-за того, что родители "подняли кипиш", что у нас был большой вратарь. Мы всегда учим наших детей единству и уважению к сопернику. Мы не говорим, что местные жители плохие, а наоборот здесь много хороших и радушных людей Максим Стифанищен

Мэрия Златополя ждет извинений перед детьми

Городской голова Златополя Николай Бакшеев рассказал "Суспільному", что возраст вратаря действительно на два года старше заявленного возраста участников частного турнира "Славско-2025". Однако при регистрации никаких вопросов по возрасту и росту игрока не возникло. Но когда "Квадро" побеждала, родители двух команд из Львовской области начали выражать недовольство.

Это переросло в оскорбления в адрес команды и вратаря лично, в том числе это касалось нас как представителей восточной части Украины. Начался откровенный буллинг детей от некоторых нетрезвых лиц с трибун, вышедших после матча на поле и едва не устроивших потасовку Николай Бакшеев

По его словам, из-за этого команда снялась с соревнований. В то же время он надеется, что перед юными футболистами извинятся за оскорбительные слова.

Что говорят организаторы турнира

По словам организатора турнира "Славско-2025" Александра Кривенды, он знал, что часть детей будет старше. Однако "закрыл на это глаза" при условии, что не будет нареканий.

Перед началом турнира тренер команды "Квадро" сообщил мне, что у него вратарь и ряд игроков постарше спросил, можно ли приехать. Я его предупредил: вы приезжайте, играйте, если никто не будет против и не будет замечаний, мы закроем на это глаза. Если будут замечания, мы будем реагировать в соответствии с регламентом турнира Александр Кривенда

Он признал, что родители игроков со Львовщины не должны были проявлять эмоции, они успокоились после замечаний. Но после игры тренер соперников "Квадро" подал протест из-за возраста игроков с Харьковщины.

Это не снятие команды с чемпионата, а техническое поражение… Мы очень уважительно относимся к команде из Харьковской области, и не разделяем команды на регионы. Нам очень досадно, что команда снялась и у детей больше нет возможности играть — сегодня награждение, для детей был бы праздник. Я считаю, что снятие с турнира — это эмоциональная и преждевременная реакция тренера команды "Квадро", — сказал организатор

В то же время Кривенда считает, что организаторам не за что извиняться перед командой "Квадро". Они были вынуждены засчитать ей техническое поражение, ведь был запрос — иначе это повлияло бы на рейтинг турнира.

Как рассказывал "Телеграф", в мае в Киеве разгорелся скандал вокруг тренера по плаванию, изгнавшему из секции дочь военного. Причиной стало замечание матери, увидевшей, как он кричит на ребенка и трясет ее за плечо.