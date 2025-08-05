Десятки дітей отруїлись в елітному дитячому таборі на Львівщині. Що кажуть адміністрація та батьки (відео)

Розпочато кримінальне розслідування

На Львівщині у дитячому таборі отруїлось понад 20 дітей. Прокуратура та поліція вже розпочали розслідування. У дітей, які перебували у "Frendly Camp" гостра кишкова інфекція.

"Телеграф" вирішив зв'язатись з табором, аби з'ясувати деякі деталі. Однак адміністратор, яка взяла слухавку відмовилась коментувати, аргументувавши це розслідування.

"Ми наразі не коментуємо ситуацію. Поки йде розслідування нічого вам не можу сказати", — відповіли "Телеграфу" у таборі.

Діти на відпочинку у "Frendly Camp"

Зауважимо, що офіційно назву табору, де отруїлись діти не називали, однак у ЗМІ писали про "Frendly Camp". Слова адміністраторки цілком можуть підтвердити, що діти таки отруїлись у таборі "Frendly Camp".

Діти отруїлись у дитячому таборі

У понеділок, 4 серпня, на Львівщині госпіталізували 24 дитини, що відпочивали в приватному дитячому таборі у Стрийському районі. Відомо, що в цей же день о 22:20 в поліцію поступили перші дзвінки про ймовірне масове отруєння дітей у таборі відпочинку.

Станом на 08:40 5 серпня госпіталізовано 24 дитини з різних областей України віком від 7 до 17 років. Попередній діагноз пацієнтів – гостра кишкова інфекція. Наразі стан дітей оцінюється як середньої важкості.

За даними Львівської обласної прокуратури, у таборі відпочивали 130 дітей з різних областей України.

"Опломбовано харчовий блок, кухню, столову та кладову з метою забезпечення проведення додаткового огляду місця події за участі лабораторії Головного управління Держспоживслужби у Львівській області", – повідомила прокуратура.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Що кажуть батьки

Як повідомляють батьки з попередньої зміни, у таборі і до цього фіксувались випадки отруєння серед дітей. Однак тоді не було такої масовості.

"Коли я приїхала, картина була жахлива: у медпункті сиділо вже 12 дітей. Хтось блював, хтось просто лежав. Ті, хто не помістилися в кабінеті, сиділи на інших поверхах", – розповідає мати двох постраждалих дітей.

За словами генерального директора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталії Іванченко-Тімко, ті діти, що отруїлись тільки приїхали на зміну.

"Діти ще не встигли так довго прохарчуватися, тобто це була вечеря, сніданок, і вже вчора з обіду люди спостерігали погіршення самопочуття", — сказала Іванченко-Тімко.

Що відомо про табір "Frendly Camp"

"Frendly Camp" — це літній табір для дітей 6–17 років. Він розташований на Закарпатті у смт Славське та Іршава. Дітей розміщують у комплексі Illara Hotel, Emily Resort, Славське тощо. Тривалість змін зазвичай 10–12 днів. Табір за зміну може прийняти до 100 дітей. Вони проживають у кімнатах по 3–5 осіб із кондиціонерами. Територія обладнана бомбосховищем.

Цікаво, що табір надає усім дітям медичну страховку і обіцяє дотримання стандартів МОЗ/ВООЗ (дезінфекція, одноразовий посуд тощо). Але враховуючи масове отруєння дітей, до цього є питання.

"Медичний пункт працює 24/7, всі дітки застраховані, у разі потреби – оперативна доставка до лікарні (до 5 хв їзди)", — йдеться на сайті

Ціна

Літні зміни в Карпатах коштують приблизно 20 800 – 23 800 грн за 10 днів. Є можливість отримати знижку до 3 000 грн, якщо забронювати завчасно. Виходить, що день коштує десь 2 тисячі грн.

Однак враховуючи важке отруєння дітей, виникають питання і до вартості відпочинку, який для багатьох закінчився прикро.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у закладі відомого ресторатора у Львові масово отруїлися люди. Власник вже пояснив, що сталося.