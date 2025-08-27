Колись тут був туристичний рай: як змінилася Юріївка після окупації (фото)

Раніше популярні місця тепер — пустка

Раніше українські курорти на узбережжі Азовського моря приваблювали відпочивальників чистими пляжами та мальовничими краєвидами. Але з початком російської окупації та війни багато таких місць занепали, ставши малолюдними та занедбаними.

Одним із таких прикладів є село Юріївка в Маріупольському районі Донецької області, де пляжі нині майже безлюдні. Фото з населеного пункту опублікував український Telegram-канал.

На наданих знімках чітко видно, що пляжі Юріївки нині малолюдні, а раніше популярні місця відпочинку залишилися майже порожніми. Пісок покритий зеленими водоростями, а вода на березі час від часу викидає медуз, які нагадують про зміну екологічного стану та занедбаність узбережжя.

Краєвиди Юріївки в окупації

Пляжі Юріївки

Пляжі Юріївки Пляжі Юріївки

Водночас кадри дозволяють оцінити невелику кількість відпочивальників, які наважуються відвідати пляж. Знімки створюють враження занедбаності та відчуженості, контрастуючи з колишньою популярністю цього курортного куточка Азовського моря.

Юріївка — що відомо про село

Юріївка, що до 2025 року офіційно називалася Юр'ївка, входить до складу Мангушської селищної громади.

У мирні часи Юріївка була відома унікальним музеєм азовської мушлі — єдиним у Європі. Там зберігалася найбільша колекція азовських мушель та масштабні панно, які потрапили до Книги рекордів України. Серед експонатів були картини "Моя Юр'ївка" (15 800 мушель), пасхальна інсталяція з 3 500 мушель та герб України з 18 500 мушель. Майстриня Любов Лефтерова також створила серію картин із зображеннями відомих українців — Лесі Українки, Тараса Шевченка, Кузьми Скрябіна.

З 2022 року село перебуває під російською окупацією. До серпня 2024-го тут був облаштований командний пункт військових РФ на базі табору "Хвиля", втім, ЗСУ завдали точного удару по військовому об'єкту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нині багато міст, що перебувають під російською окупацією, стикаються з серйозними проблемами водопостачання. Централізована подача води в низці населених пунктів Донецької області відсутня, і Маріуполь не став винятком.