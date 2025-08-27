Когда-то здесь был туристический рай: как изменилась Юрьевка после оккупации (фото)

Раньше популярные места теперь — пустота

Ранее украинские курорты на побережье Азовского моря привлекали отдыхающих чистыми пляжами и живописными видами. Но с началом русской оккупации и войны многие такие места пришли в упадок, став малолюдными и запущенными.

Одним из таких примеров является село Юрьевка в Мариупольском районе Донецкой области, где пляжи сейчас почти безлюдны. Фото из населённого пункта опубликовал украинский Telegram-канал.

На предоставленных снимках четко видно, что пляжи Юрьевки сейчас малолюдны, а ранее популярные места отдыха остались почти пустыми. Песок покрыт зелеными водорослями, а вода на берегу время от времени выбрасывает медуз, напоминающих об изменении экологического состояния и забросе побережья.

Пейзажи Юрьевки в оккупации

Пляжи Юрьевки

Пляжи Юрьевки Пляжи Юрьевки

В то же время кадры позволяют оценить небольшое количество отдыхающих, которые решаются посетить пляж. Снимки создают впечатление запущенности и отрешенности, контрастируя с прежней популярностью этого курортного уголка Азовского моря.

Юрьевка — что известно о селе

Юрьевка входит в состав Мангушской поселковой общины.

В мирное время Юрьевка была известна уникальным музеем азовской раковины — единственным в Европе. Там хранилась самая большая коллекция азовских раковин и масштабные панно, попавшие в Книгу рекордов Украины. Среди экспонатов были картины "Моя Юрьевка" (15 800 раковин), пасхальная инсталляция из 3 500 раковин и герб Украины из 18 500 раковин. Мастер Любовь Лефтерова также создала серию картин с изображениями известных украинцев — Леси Украинки, Тараса Шевченко, Кузьмы Скрябина.

С 2022 года село находится под российской оккупацией. К августу 2024-го здесь был обустроен командный пункт военных РФ на базе лагеря "Волна", однако ВСУ нанесли точный удар по военному объекту.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в настоящее время многие города, находящиеся под российской оккупацией, сталкиваются с серьезными проблемами водоснабжения. Централизованная подача воды в ряде населенных пунктов Донецкой области отсутствует, и Мариуполь не стал исключением.