Демонстративний плювок у Трампа: росіяни підняли в небо Ту-95МС та готують атаку на Україну

Російські окупанти готують черговий масований ракетний удар по Україні. Вони підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з авіабази "Оленья" в Мурманській області РФ, які зараз летять у бік пускових рубежів.

Про це повідомили моніторингові канали та Повітряні сили України. Зазначається, що було зафіксовано зліт щонайменше двох бомбардувальників, але точна кількість бортів у повітрі стане відома пізніше. Коли літаки можуть опинитися на пускових:

Перший пусковий рубіж: Енгельс, Саратовська область — 2:30-3:00;

Другий пусковий рубіж: район Цимлянського водосховища Волгоградської області — 2:50-3:20;

Третій пусковий рубіж: акваторія Каспійського моря — 3:50-4:50.

Також зазначається, що зараз у повітряному просторі України приблизно 70 ударних безпілотників типу "Шахед". При цьому, за попередніми даними, фіксувалися додаткові пуски БПЛА з кількох локацій у Росії.

Зазначимо, що росіяни демонстративно готують атаку на тлі зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа у Вашингтоні 18 серпня, та всього через три дні після саміту Трампа та російського правителя Володимира Путіна, який пройшов на Алясці 15 серпня. За підсумками зустрічі Трампа та Зеленського Білий дім опублікував фото під заголовком "Прагнення до миру". Проте росіяни демонструють, де саме вони бачили Трампа, бажання американського лідера припинити бойові дії в Україні, будь-які його мирні ініціативи та "прагнення до миру загалом".

Нагадаємо, що минула російська масована ракетна атака на Україну відбулася в ніч на 31 липня. Зокрема російські окупанти обстріляли крилатими ракетами "Іскандер-К" Київ, одна з ворожих ракет влучила у багатоповерховий будинок. Внаслідок російської атаки загинуло 32 людини та 159 отримали поранення.

До цього нову комбіновану атаку на Україну окупанти влаштували в ніч на 28 липня. Росіяни випустили ракети Х-101 з борту літаків Ту-95МС та Ту-160 та спрямували на Україну багато дронів. Традиційно мішенями для атаки ворога було обрано цивільну інфраструктуру – окупанти продовжили шахедно-ракетний терор. Тоді головною ціллю для ворога став Старокостянтинів.