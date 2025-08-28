Рус

Росіяни вдарили ракетами по Козятину: "Укрзалізниця" повідомила про затримки потягів

Автор
Антон Корж
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ракетний удар вплинув на графік руху потягів Новина оновлена 28 серпня 2025, 04:31
Ракетний удар вплинув на графік руху потягів. Фото Колаж "Телеграфу"

Залізничники намагатимуться скоротити затримки, запевнили в УЗ

Російські окупанти вдарили по населеному пункту Козятин у Вінницькій області. Внаслідок атаки знеструмлено залізничну інфраструктуру, через що будуть затримки у курсуванні потягів.

Про атаку на Козятин повідомили місцеві канали. Затримку потягів підтвердила "Укрзалізниця".

"Через масовану ворожу атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками", — сказано у повідомленні.

Яких потягів стосується затримка:

  • №87 Запоріжжя – Ковель;
  • №139 Київ – Камʼянець-Подільський;
  • №77 Одеса – Ковель;
  • №3 Запоріжжя – Ужгород;
  • №47 Запоріжжя – Мукачево;
  • №32 Перемишль – Запоріжжя;
  • №92 Львів – Київ;
  • №52 Львів – Київ.

"Деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки, ті з поїздів, що вже знаходяться на ній — будуть прямувати під резервними тепловозами. Залізничники намагатимуться скоротити затримки рейсів", — зазначили в УЗ.

Зазначимо, що у ніч проти четверга 28 серпня росіяни влаштували масштабний обстріл України. Починаючи з пізнього вечора, окупанти запускали по містах ударні дрони. Окрім цього, Київ, Київську область та Козятин на Вінничині обстріляли балістичними та аеробалістичними ракетами. Загалом росіяни задіяли в ударі балістичні ракети "Іскандер", аеробалістичні ракети "Кинджал", бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, а також ударні дрони.

Теги:
#Укрзалізниця #Вінницька область #Війна #Вибухи #Козятин #Ракетна атака