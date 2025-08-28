Росіяни вдарили ракетами по Козятину: "Укрзалізниця" повідомила про затримки потягів
Залізничники намагатимуться скоротити затримки, запевнили в УЗ
Російські окупанти вдарили по населеному пункту Козятин у Вінницькій області. Внаслідок атаки знеструмлено залізничну інфраструктуру, через що будуть затримки у курсуванні потягів.
Про атаку на Козятин повідомили місцеві канали. Затримку потягів підтвердила "Укрзалізниця".
"Через масовану ворожу атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками", — сказано у повідомленні.
Яких потягів стосується затримка:
- №87 Запоріжжя – Ковель;
- №139 Київ – Камʼянець-Подільський;
- №77 Одеса – Ковель;
- №3 Запоріжжя – Ужгород;
- №47 Запоріжжя – Мукачево;
- №32 Перемишль – Запоріжжя;
- №92 Львів – Київ;
- №52 Львів – Київ.
"Деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки, ті з поїздів, що вже знаходяться на ній — будуть прямувати під резервними тепловозами. Залізничники намагатимуться скоротити затримки рейсів", — зазначили в УЗ.
Зазначимо, що у ніч проти четверга 28 серпня росіяни влаштували масштабний обстріл України. Починаючи з пізнього вечора, окупанти запускали по містах ударні дрони. Окрім цього, Київ, Київську область та Козятин на Вінничині обстріляли балістичними та аеробалістичними ракетами. Загалом росіяни задіяли в ударі балістичні ракети "Іскандер", аеробалістичні ракети "Кинджал", бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, а також ударні дрони.