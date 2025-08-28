Росіяни вдарили ракетами по Козятину: "Укрзалізниця" повідомила про затримки потягів

Залізничники намагатимуться скоротити затримки, запевнили в УЗ

Російські окупанти вдарили по населеному пункту Козятин у Вінницькій області. Внаслідок атаки знеструмлено залізничну інфраструктуру, через що будуть затримки у курсуванні потягів.

Про атаку на Козятин повідомили місцеві канали. Затримку потягів підтвердила "Укрзалізниця".

"Через масовану ворожу атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками", — сказано у повідомленні.

Яких потягів стосується затримка:

№87 Запоріжжя – Ковель;

№139 Київ – Камʼянець-Подільський;

№77 Одеса – Ковель;

№3 Запоріжжя – Ужгород;

№47 Запоріжжя – Мукачево;

№32 Перемишль – Запоріжжя;

№92 Львів – Київ;

№52 Львів – Київ.

"Деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки, ті з поїздів, що вже знаходяться на ній — будуть прямувати під резервними тепловозами. Залізничники намагатимуться скоротити затримки рейсів", — зазначили в УЗ.

Зазначимо, що у ніч проти четверга 28 серпня росіяни влаштували масштабний обстріл України. Починаючи з пізнього вечора, окупанти запускали по містах ударні дрони. Окрім цього, Київ, Київську область та Козятин на Вінничині обстріляли балістичними та аеробалістичними ракетами. Загалом росіяни задіяли в ударі балістичні ракети "Іскандер", аеробалістичні ракети "Кинджал", бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, а також ударні дрони.