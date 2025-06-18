Рожева сіль та лікувальні грязі: чому варто поїхати на озеро Солонець-Тузли неподалік Миколаєва

Сіль в озері має ніжно-рожевий відтінок

Для відпочинку в Україні у літній сезон є багато красивих озер з лікувальними грязями. Зокрема, Солонець-Тузли біля узбережжя Чорного моря, що розташоване в селі Рибаківка на Миколаївщині.

"Телеграф" розкаже більше, в чому особливість озера Солонець-Тузли, чим воно корисне і як туди дістатися.

Що відомо про озеро Солонець-Тузли

Родзинкою місця є грязі та солі з лікувальними властивостями, які підтвердили аналізом Українського науково-дослідного інституту дитячої курортології та фізіотерапії. Зверху сіль на озері є білою, а під нею — рожевою. Цікаво, що у давнину тут активно розвивався соляний промисел.

Озеро Солонець-Тузли містить сіль, фото Олексія Мізинова

Також туристи приїжджають сюди, аби оздоровитися лікувальними грязями. Вони обмащуються чорною речовиною з ніг до голови, аби покращити стан організму. Нерідко люди беруть грязі з собою в пластикові пляшки та поліетиленові пакети. Біля озера є сосновий ліс, тож можна насолодитися хвойним ароматом.

Люди обмазуються грязями, аби оздоровитися, фото funtime.ua

Буває й так, що вода в озері повністю висихає і залишається лише шар солі. Тому зможете помилуватися рожевим відтінком, але покупатися тут не вийде. Водночас територія є важливою для збереження різноманіття птахів, які там гніздуються.

Площа, покрита водою, сягає 8 кілометрів квадратних. Довжина озера простягається на 5,5 кілометра, тоді як ширина — на 1,5 кілометра. Солоність водойми сягає 70%, тому її неможливо пити. Глибина Солонця-Тузли — здебільшого 1 метр, подекуди — 3.

В озері неможливо купатися через високу кількість солі, фото vidpochivai.com.ua

Запаси грязей Солонця-Тузли становлять 230 тисяч метрів кубічних. Наразі родовище не експлуатують. Озеро разом із Березанським і Тилігульським лиманом належить до заповідної зони.

Як дістатися до озера Солонець-Тузли

Найпростіший варіант — доїхати до озера власним транспортом. Для цього вам треба рухатися по автодорозі М14 до села Рибаківка, що у Миколаївській області. Це займе вам близько півтори години, якщо їхати з Миколаєва.

Щоб дістатися озера, треба прямувати до Миколаєва, фото Pinterest

Щодо громадського транспорту, то з будь-якого українського міста вам слід дістатися Миколаєва. Там вам потрібно доїхати до станції "Поворот на Рибаківку". А вже звідти їздять автобуси до села Рибаківка.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має озеро Кунігунда на Закарпатті. Там є солі та лікувальні грязі.