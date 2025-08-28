В Украине скрыт гигантский метеоритный кратер — один из самых больших в мире: где его найти на карте

Глубина астроблемы – около 600 метров!

В самом сердце Украины скрыта уникальная геологическая достопримечательность, по своим масштабам поражающая даже опытных ученых. Речь идет о Бовтисской впадине — колоссальном метеоритном кратере, входящем в список крупнейших в мире.

"Телеграф" рассказывает в деталях об этой локации. Данная астроблема расположена у села Бовтышка Кропивницкого района Кировоградской области.

Ее диаметр достигает 24-25 километров, а глубина составляет около 600 метров. Хотя кратер скрыт под толщей осадочных пород толщиной около полукилометра, исследования скважин показали, что он имеет все признаки взрывного метеоритного происхождения: правильную округлую форму, кольцевой вал, центральное поднятие, а также характерные импактиты, брекчии и плавленное стекло.

Болтиский кратер

По подсчетам ученых, возраст болтышской впадины составляет примерно 65 миллионов лет. Это означает, что она образовалась одновременно с гигантским кратером Чиксулуба в Мексике, падение которого связывают с массовым вымиранием динозавров в конце мелового периода. Такая параллель делает украинский кратер очень важным объектом для палеонтологов и геологов всего мира.

Впервые ученые обратили внимание на эту структуру еще в 1933 благодаря академику Лукьяну Ткачуку, однако окончательное подтверждение метеоритного происхождения было получено только в конце ХХ века. Сегодня Бовтисская впадина признана крупнейшей среди известных метеоритных кратеров Украины и включена в список самых больших на планете.

Часть Бовтышской впадины возле Бовтышки

Кроме научного значения, эта территория имеет и природоохранную ценность. В пределах кратера расположен ландшафтный заказник "Умская балка", известный своей живописной природой. Вблизи можно посетить и историко-архитектурный заповедник семьи Раевских с памятниками культурного наследия и музейной экспозицией.

Бовтишская впадина — это не только редкая геологическая структура, но и символ естественной уникальности Украины, способной привлечь как исследователей, так и туристов, стремящихся прикоснуться к тайнам далекого прошлого нашей планеты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Винниччине можно увидеть уникальную Ильинецкую астролембу (звездная рана из латыни). На территории Украины зафиксировано 7 метеоритных кратеров, и это считается наиболее удобным для исследований и осмотра. В 1970-х годах здесь обнаружили бриллианты, а также обнаружили самый большой агат, известный на планете.