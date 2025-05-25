Тут можна знайти уламок метеорита чи діамант: унікальне місце на Вінничині (фото, відео)

Цілюще каміння та космічна енергія — усе це досі зберігає "зоряна рана" української землі

400 мільйонів років тому в Землю влучив метеорит — його слід це Іллінецька астролемба (зоряна рана з латини) на Вінничині. Це один із семи метеоритних кратерів в Україні і найбільш доступний. В 70-х тут знайшли діаманти. З найважливіших знахідок — найбільший у світі агат.

Вчені визначили, що метеорит важив 40 мільйонів тонн та мав діаметр до 300 метрів. Удар залишив по собі кратер діаметром 7 км та глибиною до 800 метрів. Зараз обриси частково стерлись і продовжують руйнуватися. Окрім коштовностей тут знаходили чимало метеоритного каміння — трикілограмовий уламок у Вінницькому планетарії оцінили у 200 тисяч доларів. На глибині приблизно 700 метрів, за розрахунками вчених, досі лежить ядро метеорита.

Оглядові майданчики у кратері

Зовні — це кілька кар’єрів і розкидані камені химерної форми. У 2018 році кратер отримав статус геологічної пам’ятки природи, тут облаштували оглядові майданчики та невеликий екскурсійний павільйон. Розвитком туризму, утім, ніхто серйозно не займається — сюди приїздять переважно геологи, школярі на екскурсії або дослідники-ентузіасти.

Метеорит перетворив землю на цілющу

Здавна вважається, що каміння з кратера цілюще та має потужну енергетику, тут збирають трави для лікувальних чаїв. Глину з нього місцеві беруть для будівництва. Розповідають, що її використовували ще при будівництві Києво-Печерської лаври. Також сюди приїздять ті, хто хоче відчути єднання з космосом та доторкнутись до міжпланетної історії.

До пам'ятки веде грунтова дорога

Як доїхати до кратера

Пам’ятка розташована за 8 км від міста Іллінці на Вінниччині — між селами Лугова, Слобідка, Іваньки та Жорнище. Доїхати найзручніше автобусом із Вінниці до Іллінців. Звідти або автобусом або на попутці 10 км.

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