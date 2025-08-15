В Україні є свій Кавказ і до того ж не один: де знаходяться та що там цікавого (фото)

Поїхати на Кавказ можна не далеко від Києва

Як в центрі України є ще одна Ялта, так і всім відомий регіон між Чорним та Каспійським морем — Кавказ не є унікальним. "Телеграф" знайшов в Україні цілих три населених пункти із такою назвою.

Кавказ в Миколаївській області

Село Кавказ — із труднодоступних, хоча в самому селі є й газ і асфальтована дорога. До повномасштабного вторгнення жили в селі понад 200 осіб — українці, росіяни, білоруси. Історія села нараховує кілька сотень років. Що ж до назви — думки розділились. Хтось каже, що це від ставка "Кавказьский", що був за селом, а хтось, що назва з'явилась після війни на Кавказі (ймовірно йдеться про війну 1817–1864 рр).

Довгий час село було достатньо заможним — під час Голодомору тут не помирали від голоду, завдяки колгоспу в сусідньому селі, де годували обідами, а після 2-ї світової нараховувалось 150 хат. Звідси родом український скульптор Петро Кравченко.

Скульптура роботи Петра Кравченка

Однак з часом село занепало. Тутешній колгосп "Прометей" потрапив в кілька скандалів через жорстоке поводження з тваринами. Через політичні конфлікти на рівні району занепала школа та місцеві спортивні секції.

Кавказ в Київській області

Село Кавказ на Київщині у Бориспільському районі трохи більше за свого тезку з Миколаївщини. Тут жило понад 400 людей. В 2001 році понад 99% населення були українцями, жили кілька росіян та вірмени. В першу чергу село відоме однойменним урочищем та тим, що межує з ландшафтним заказником Стовп'язькі краєвиди. Назва села викликала обговорення, його хотіли перейменувати у 2023 році.

Стовп'язькі краєвиди

Новий Кавказ Донецької області

Не простий, а Новий Кавказ є на Донеччині. Село на трохи більше ніж 100 осіб (дані до війни) розташоване маже на кордоні з Харківською областю. До лінії фронту від нього — до 40 км.

Новий Кавказ з супутника

Новий Кавказ на карті

Раніше "Телеграф" розповідав про Чернівці. Назва міста має одразу кілька пояснень, одне з яких пов'язане ще і з римлянами.