"Срезать" генерала Сырского. Нардеп назвал топ-3 критических реформ в ВСУ

Старый генералитет по своему менталитету не готов к современной войне

В секторе безопасности и обороны Украины назрел ряд неотложных изменений, которые нужно предпринять, чтобы отойти от советских способов управления войсками и создать высокотехнологичную армию. И одним из способов является "срезание" высшего командования, занимавшее свои должности до 2014 года, когда состоялась Революция Достоинства.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олег Дунда. Он назвал три критические реформы.

По его мнению, первая реформа должна убрать украинского солдата с поля боя, по максимуму заменить пехотинца дронами.

— Мы должны окончательно перейти в технологическую войну. Мы уже на пути к этому, в отличие от наших партнеров. Все возможности государства, все финансирование должно быть брошено на инновации, развитие безэкипажных аппаратов и спутниковой связи, — говорит нардеп.

Он напомнил, что в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о космических силах Украины, после чего в сети началось "вопли и смех".

— Но без космических войск, без спутниковой группировки (похожей на проект Маска) выиграть очень трудно. Наши возможности в космосе будут решать успешность наших операций на земле. От космоса зависит способность оперировать безэкипажными аппаратами и дроновыми технологиями, — подчеркнул глава парламентского комитета.

Вторая реформа, по его словам, должна решить большую проблему в ВСУ с учетом и управлением ресурсами.

— До сих пор процедура построена на советских образцах: рапорты, отчеты, бумаги. В результате очень часто высшее командование не до конца осознает, какими ресурсами оперирует. Та информация, которую оно получало, уже устарела или не соответствует действительности. То есть, мы должны очень быстро цифровизировать учет и управление ресурсами. Речь идет не только об оружии, но, в первую очередь, о кадрах, — говорит "слуга".

По его мнению, в 90% случаев полученная генералитетом информация о подразделениях и количестве людей не соответствует действительности.

— И пока ты получишь реальную информацию, ситуация уже изменится. А если у тебя нет этой информации, то ты принимаешь неправильные решения. Это приводит к гибели украинцев и потере позиции. Проблема просто вопиющая, — подчеркнул Олег Дунда.

Третья проблема, говорит он, в управлении ВСУ оставили генералов, которые учились и занимали свои должности еще до 2014 года. Они не готовы меняться, поэтому живут по правилам советских высших военных учреждений и мешают быстрой трансформации армии.

— И наша неотложная задача — "срезать" полностью высшее военное командование, генералитет, получивший звезды на погонах еще до 2014 года. Продвигать вместо них молодых. Более того, в высшем командовании существует большая проблема между профессиональными военными и военными из гражданской жизни. Бригадные генералы, командующие пришедшими из гражданской жизни подразделениями, очень быстро развиваются. Имея опыт руководства своими предприятиями, они также управляют своими подразделениями. Соответственно, их подразделения очень быстро приобретают новые знания и имеют другие подходы к войне, — говорит нардеп.

По его мнению, решить этот вопрос можно только полной заменой высшего генералитета. В качестве примера он привел командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди, который до полномасштабной войны вел бизнес: занимался операциями с недвижимостью, торговал продуктами и одеждой, экспортировал зерновые.

— Вот как Мадяр должен быть весь наш генералитет. Мы должны были это сделать еще в 2014-2015 году. Отдельная история, почему это не сделали. Насколько я знаю, Петр Порошенко очень боялся новой генеральской крови и совершенно верно считал, что "старые" генералы ему не угрожают, — предположил глава комитета.

Он добавил, что говоря о "срезании" генералитета, имеет в виду и 60-летнего главкома ВСУ Александра Сырского.

— Исключений не должно быть. Они по своему менталитету не готовы к современной войне. Тот же Мадяр, который общался с западными генералами, вы даже не представляете, как он их раздражает. Потому что они чувствуют пропасть между ними. Они не готовы к тому, что он делает. И такая же история у нас, — подытожил Олег Дунда.

