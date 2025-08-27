Вийшов із КДБшних "штанців". Чому Путін виштовхує Трампа з Європи в Азію

Кремлівський режим намагається укласти угоду у стилі 1970-х років

Бажання Кремля через війну в Україні домогтися перегляду результатів "холодної" війни є небезпечним, тому що Росія намагається знову узяти під контроль країни Східної Європи, які давно вже стали членами НАТО, і витиснути США з континенту.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда. Він пояснив, як Кремль хоче реалізувати це на практиці.

Він нагадав ультиматум Москви від грудня 2021 року, напередодні повномасштабного вторгнення, де не було жодного слова про Україну.

— Там є вимоги, щоб НАТО полишило Східну Європу, і повернулося в своїй структурі до періоду завершення "холодної" війни. Бог із нею, з тією Східною Німеччиною, а от Польща, країни Балтії, Румунія, та практично вся Східна Європа повинна де-факто вийти зі складу НАТО і отримати "парасольку" Москви. І приклад цього ми можемо бачити по історії з Угорщиною. Цього хоче Кремль: коли є очільник східноєвропейської країни, який повністю залежний від Москви, отримав "ярлик на княжіння", — каже нардеп.

За його словами, вся "камарилья", що очолює кремлівський режим, вийшла з КДБшних "штанців" 1970-1980-х років, коли було дуже багато перемовин стосовно контролю за озброєнням.

— Фактично були торги між великим державами: США і СРСР. І зараз московський режим намагається реалізувати дещо схоже: укласти угоду, в першу чергу, зі США, про контроль за озброєнням в Європі. Умовно кажучи, воєнні бази в Європі мають розташовуватися в таких-то місцях, обмеження по озброєнню — його кількості й видах, по кількості солдат, і від Москви є інспектори, які з якоюсь періодичністю перевіряють дотримання цієї угоди, — пояснює голова комітету.

На його думку, якщо таку угоду укладуть, Москва повністю контролюватиме Східну Європу, а Україна втратить будь-яку підтримку, бо РФ контролює постачання озброєння.

— Це так, як вони (росіяни. — Ред.) бачать. Інше питання, яким чином Росія буде це реалізовувати? І для Москви Україна є лише інструментом для досягнення цієї мети. Їм дуже важко це зробити, бо Україна не падає. Найближчим часом Москва може вдатися до відповідних операцій в Балтійському регіоні. Щоб примусити Європу досягнути своєї мети. Росіяни вважають, що вони вже вибили США з цієї історії (в найближчі місяці США будуть займати посередницьку позицію). І тепер їх завдання вирішити другу частину проблеми: вибити Європу, примусити її до миру, — наголосив "слуга".

За його словами, коли російський диктатор Володимир Путін вів переговори на Алясці, він озвучив дві цікаві тези.

— Перша, що вони нібито з Трампом про все домовилися, якщо "гидка", агресивна, мілітаристська Європа не зруйнує їхню домовленість. Тобто у всьому винна Європа. І друга, що він бачить завершення війни через укладання нової системи безпеки в Європі. От якраз на цю угоду він і натякав. Олег Дунда

На думку нардепа, Путін "продає" Трампу ідею, що інтереси США зосереджені в Тихому океані, тому через брак ресурсів Штатам варто вийти з Європи, а Росія візьме на себе її систему безпеки.

— Тобто ми живемо в часи, як це було наприкінці 1980-х років, коли вся система карколомно змінювалась. І незрозуміло, на чому ми зупинимось взагалі, — підсумував Олег Дунда.

*Більше про переговори Трампа і Путіна, цілі Москви, розвал Росії та "зручну" Навальну читайте у повній версії інтерв’ю Олега Дунди, яке вийде на сайті "Телеграф" у четвер, 28 серпня, вранці.