Россия надругалась над "турецкой гордостью" в Киеве: почему этот объект не дает покоя Путину

"Телеграф" рассказывает, почему Путин никак не успокоится и уже в четвертый раз атакует легендарный завод

Ночью 28 августа российские войска нанесли ракетный удар по заводу Bayraktar в Киеве. Две ракеты попали непосредственно в производственные мощности предприятия, где должны были производить знаменитые турецкие беспилотники.

"Телеграф" рассказывает, почему глава РФ решил атаковать почти готовое к запуску предприятие и какие убытки понесла турецкая компания.

Миллионы долларов пошли дымом: четвертая атака за полгода

Об очередном ударе по турецкому заводу сообщил Игорь Зинкевич, соучредитель ОО "Варта-1" и депутат Львовского городского совета. По его словам, два прямых попадания серьезно повредили производственные линии предприятия. Точный размер разрушений устанавливают специалисты.

Момент атаки на завод Байрактар 28 августа

Это уже в четвертый раз за последние шесть месяцев, когда Кремль пытается уничтожить будущую фабрику дронов. Несмотря на постоянные атаки, турецкая компания продолжала инвестировать десятки миллионов собственных средств в проект.

Турецкая гордость почти заработала: персонал готов, оборудование заказано

"Несмотря на войну и предыдущие атаки, компания инвестировала десятки миллионов собственных средств, проводила обучение персонала и готовила производство. Большинство мощностей было почти готово к работе, а основной персонал завершил подготовку", Игорь Зинкевич

По планам турецкой Baykar, строительство должно было завершиться в августе 2025 года. Осенью прошлого года генеральный директор компании Халук Байрактар сообщал, что работы выполнены на 80%, а все необходимое оборудование уже заказывалось.

30 тысяч квадратных метров амбиций: завод должен стать гордостью Турции в Украине

Площадь предприятия составляет более 30 тысяч квадратных метров. Это лишь один из трех проектов, в которые Baykar планировала инвестировать в Украину в общей сложности 100 миллионов долларов. Завод должен был производить около 120 беспилотников ежегодно – модели Bayraktar TB2 или их усовершенствованные варианты TB3.

На предприятии планировалось трудоустроить около 500 украинцев. Турецкая компания уже тесно сотрудничала с украинскими предприятиями, в частности, подписала соглашение с "Ивченко-Прогресс" относительно совместной разработки турбовентиляторного двигателя.

От мечты до руин за одну ночь: турецкие СМИ о потерях

Турецкие СМИ публикуют фото предприятия

Турецкое издание Türkiye Gazetesi сообщило, что завод был "гордостью Турции" и вот-вот должен был начать работу, когда его поразил ночной ракетный обстрел. По данным турецких журналистов, атака привела к ущербу в размере миллионов долларов инвестиций.

Компания Baykar основала ООО "Авиа Венчурс" еще в 2019 году для управления производственными операциями в Украине. Проект стал возможным благодаря соглашению о сотрудничестве в аэрокосмической промышленности между правительствами Турции и Украины, подписанном в феврале 2022 года.

Почему Путину мозолил в глазу знаменитый турецкий завод и не боится ли он гнева Эрдогана

Масштабные инвестиции Baykar в размере десятков миллионов долларов и мощное производство до 120 беспилотников ежегодно явно раздражали Кремль. С такими производственными мощностями и планами на будущее завод мог существенно усилить обороноспособность Украины. Для российского режима это предприятие – военный объект, который москвичи традиционно называют "законной целью", оправдывая свои систематические атаки и не только.

Примечательно, что атака на турецкий завод произошла после недавней атаки на американский завод Flex в Мукачево — похоже, Путин публично показывает, что не боится ни президента США Дональда Трампа, ни его турецкого коллегу Реджепа Эрдогана, считавшегося ранее бескомпромиссным авторитетом для хозяина.

Почему военный Киев привлекает турецких инвесторов

Турецкий бизнес привлекает Украина

Украина, несмотря на военные вызовы, привлекательна для инвесторов. В частности, соглашение между двумя странами будет действовать до января 2035 г. и предусматривает специальные налоговые и таможенные льготы для турецких инвесторов в украинский аэрокосмический сектор. Документ направлен на поддержку прямых инвестиций, содействие передаче технологий и создание благоприятных условий для производства. Baykar также использует украинские двигатели для своих БПЛА Akinci и Kizilelma.

Турция вовлекает своего министра обороны в обсуждение вопросов безопасности Украины. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил по итогам разговора с Реджепом Эрдоганом. В частности, это позволит Турции помочь в обеспечении безопасности, в том числе и в Черном море.

Напомним, в ночь с 27 на 28 августа Россия во время массированного удара разрушили целый подъезд многоквартирного дома, а также ряд гражданских объектов в разных районах Киева. В частности ракеты хозяина Кремля попали в здание дипломатической миссии Европейского Союза в украинской столице. "Телеграф" рассказывал, дадут ли Путину по зубам дипломаты ЕС из-за атак на их офисы.