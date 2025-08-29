Фахівців ППО переводять у піхоту? Що відомо про скандал та що каже командування

То що ж стало причиною скандалу?

Український активіст та волонтер Сергій Стерненко в соцмережах заявив, що військових із підрозділів протиповітряної оборони нібито переводять у піхоту. У Повітряних Силах кажуть, що ця інформація не підтверджується.

Журналіст і ведучий "Радіо NV" Василь Пехньо звернувся одразу до трьох джерел у різних командуваннях, щоб перевірити поширені дані. Усі вони підтвердили, що подібні твердження не відповідають дійсності.

Навпаки, створюються окремі підрозділи для роботи зенітними дронами. Тут деталей дати не можу, але кілька джерел дали інформацію, протилежну до того, що написав волонтер. Василь Пехньо

Водночас Стерненко уточнив, що протиповітряною обороною займаються не лише Повітряні сили, а й Сухопутні війська, які наразі демонструють найкращі результати з перехоплення дронів.

"Спробуйте не з командуванням говорити, а з безпосередньо операторами засобів ППО, зокрема дронів", — зазначив волонтер.

Що стало причиною скандалу

Сергій Стерненко раніше повідомив, що після масштабних повітряних атак частину фахівців ППО нібито переводять у піхоту. Він заявив, що це стосується навіть операторів дронів-перехоплювачів, що, на його думку, "руйнує систему ППО" в умовах, коли Росія нарощує виробництво ударних "Шахедів".

"Телеграф" також розповідав, що російські копії іранських дронів типу "Шахед" не є "диво-зброєю" і не здатні значно підвищити ефективність ударів РФ. Водночас вони все ж можуть завдати певних збитків. Україні доводиться застосовувати для їхнього знищення зенітні ракети, доки не буде знайдено більш економічного рішення. Теоретично це може коштувати мільйони гривень.