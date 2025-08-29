Специалистов ПВО переводят в пехоту? Что известно о скандале и что говорит командование

Что же стало причиной скандала?

Украинский активист и волонтер Сергей Стерненко в соцсетях заявил, что военные из подразделений противовоздушной обороны якобы переводятся в пехоту. В воздушных силах говорят, что эта информация не подтверждается.

Журналист и ведущий "Радио NV" Василий Пехньо обратился сразу к трем источникам в разных командованиях, чтобы проверить распространенные данные. Все они подтвердили, что подобные утверждения не соответствуют действительности.

Напротив, создаются отдельные подразделения для работы зенитными дронами. Здесь деталей дать не могу, но несколько источников дали информацию, противоположную тому, что написал волонтер. Василий Пехне

В то же время, Стерненко уточнил, что противовоздушной обороной занимаются не только Воздушные силы, но и Сухопутные войска, которые пока демонстрируют лучшие результаты по перехвату дронов.

"Попробуйте не с командованием говорить, а с непосредственно операторами средств ПВО, в частности дронов", — отметил волонтер.

Что стало причиной скандала

Сергей Стерненко ранее сообщил, что после масштабных воздушных атак часть специалистов ПВО якобы переводят в пехоту. Он заявил, что это касается даже операторов дронов-перехватчиков, что, по его мнению, "разрушает систему ПВО" в условиях, когда Россия наращивает производство ударных "Шахедов".

