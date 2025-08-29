Зеленский назвал три блока гарантий безопасности. О чем они

Некоторые вопросы будут обсуждаться с партнерами на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Они должны гарантировать Украине устойчивый мир.

Об этом президент рассказал на брифинге в пятницу, 29 августа. По его словам, кое в чем Украина не готова уступать.

Первый блок – армия. Речь идет о сохранении нынешней численности военных и обеспечении их оружием благодаря украинскому, европейскому и американскому производству.

"На мой взгляд, этот блок состоит от финансирования того количества личного состава, которое сегодня есть. Способность финансировать армию именно в том количестве, которое сегодня защищает наши границы. Никто не говорит больше, потому что больше никто не даст", — сказал президент.

Он также подчеркнул, что говорить об уменьшении количества армии сейчас не уместно, учитывая текущую ситуацию. Более того, Украина на это не согласится. Сюда же входит и вопрос оружия для армии. Зеленский выделил три основных пункта. В частности:

отечественное производство: дроны, технологии и т.д.

европейское производство: ПВО, артиллерия и т.д.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List – ред.), американское оружие.

Второй блок – НАТО. Здесь речь не идет о вступлении Украины в Альянс, а скорее о создании чего-то вроде 5 статьи НАТО.

"Мы всегда с вами хотели НАТО. НАТО, скажем так, пока не дают. Поэтому у меня к этому подход очень понятный. Если не НАТО, а нам говорят, если не НАТО, а по силе, как НАТО. То есть во втором пункте мы должны понять, на что готовы партнеры, потому что это и есть Альянс", — рассказал президент.

Он добавил, что этот вопрос будет обсуждать с партнерами на следующей неделе в Европе.

Третий блок – это санкции против России и использование замороженных российских активов для восстановления государства.

