"Битва добра і зла триває". Зеленський закликав Захід діяти рішучо (відео)

Президент закликав весь світ об'єднатися проти агресора

Президент України Володимир Зеленський на Молитовному сніданку наголосив на важливості зупинити війну в Україні. Росія не має права вбивати, катувати людей та атакувати міста.

Як зазначив Зеленський, це варварство треба зупинити, адже вже четвертий рік поспіль День Незалежності України — відлуння втрат, героїзму та болю. Він закликав весь світ об'єднатися проти агресора і покласти край його жорстокості.

"Сьогодні битва добра і зла триває. Росія продовжує атакувати, вбивати, катувати, руйнувати. І це потрібно зупинити. Її потрібно зупинити", — сказав Зеленський.

За його словами, саме світ допоможе Україні досягти миру, стійкого і тривалого. Саме за це молися 25 серпня на Молитовному сніданку і продовжують молитися щодня. Ба більше, про мир просять на різних мовах і в різних країнах, адже усі думки українців наразі про війну на Батьківщині.

Єдність світу в цьому питанні досить добре показує, хто справжнє зло і що його бачать, каже Зеленський. Він додає, що це розуміння досить важливе і саме воно має вплив на подальший розвиток війни та мир.

"Я дякую вам усім за цю підтримку, дякую за цю боротьбу задля України та справедливості. Дякую за те, що поширюєте правду про цю війну, єднаєте людей і закликаєте всі серця світу бути з нами", — додав президент.

