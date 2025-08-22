Трамп придумав дивну причину, чому не поїде на переговори Путіна і Зеленського

Також він вдався до своїх миротворчих місій та згадав, що зупинив 7 воєн

Президент США Дональд Трамп не хоче приймати участь у зустрічі президента України з президентом Росії. Він хоче побачити, як вони працюватимуть разом.

Про це сказав Трамп. Його слова наводить видання CNN.

Побачимо, чи Путін і Зеленський будуть працювати разом. Знаєте, вони трохи нагадують олію та оцет. Вони не дуже добре ладнають між собою з очевидних причин, але побачимо, сказав Трамп.

Президент США додав, що потім стане зрозуміло, чи доведеться йому бути на зустрічі. Він знову заговорив про втрати, але не вказав про яку країну йде мова.

Я б краще не їхав. Краще, щоб вони провели зустріч і подивилися, як вони можуть це зробити. Але тим часом вони продовжують воювати й продовжують вбивати людей, що дуже нерозумно, тому що вони зараз втрачають 7 тисяч людей на тиждень, підкреслив Трамп

Американський лідер хоче подивитися, "чи зможемо ми (США — ред) це зупинити". Також він вдався до своїх миротворчих місій та згадав, що зупинив 7 воєн.

Я зупинив сім воєн. Я хотів би зробити це. Я думав, що ця буде середньою за рівнем складності. А вона виявляється найскладнішою, сказав Трамп

Зустріч Зеленського та Путіна — що відомо

Варто зазначити, що спочатку розглядали формат тристоронніх перемовин, однак після саміту у Вашингтоні президент США Дональд Трамп запропонував, щоб президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін зустрілися сам на сам.

Кремль пропонував провести переговори в Москві, але Зеленський відмовився. Білий дім натомість розглядав варіант Будапешта, утім офіційного підтвердження цього поки немає.

Зеленський заявив, що зустріч із Путіним має відбутися лише на нейтральній території в Європі — наприклад, в Австрії чи Швейцарії. Також він не виключає можливості провести переговори в Туреччині.

Водночас, як повідомили в МЗС Росії, Путін нібито готовий до зустрічі з українським президентом "тільки якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані".

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна та Росія поки не наблизилися до проведення саміту на найвищому рівні. Зустріч Зеленського та Путіна можлива лише тоді, коли сторони узгодять порядок денний.

Сам же Зеленський впевнений, що росіяни роблять усе, щоб зустріч не відбулася.

