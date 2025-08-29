Россия хочет новый "Мюнхен"? Аналитик предупредил об опасности "договорняка" России и США по Украине

Кремль требует закрытого формата мирных переговоров

Ракетным ударом по американскому предприятию по выпуску электроники в Мукачево на Закарпатье Россия четко дала понять, что наличие иностранных инвестиций в Украину не является гарантией безопасности и неприкосновенности бизнеса. Так Москва бросает вызов Вашингтону, демонстрируя, что последнее слово на переговорах будет за ней.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал военный аналитик Дмитрий Снегирев. Он объяснил, почему это излюбленная тактика российского диктатора.

Эксперт напомнил, что заключенный с Россией договор не стоит даже той бумаги, на которой он подписан.

— На фоне возможной встречи украинской делегации с Виткоффом, пресс-секретарь российского диктатора делает довольно интересные заявления по поводу тех же гарантий безопасности, которые фактически торпедируют результаты этой встречи. Песков отмечает, что обсуждение гарантий безопасности между Соединенными Штатами и Российской Федерацией должно носить непубличный характер, то есть не выноситься в общее обсуждение, — говорит Дмитрий Снегирев.

Он объяснил, в чем опасность подобных заявлений.

— Фактически РФ дает понять другим нашим стратегическим партнерам и Украине, что возможны т.н. "договорняки". То есть закрытый формат переговоров между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Заметьте, сужен круг переговорщиков. Не присутствует украинская делегация и, тем более, страны Европы, — объясняет аналитик.

Он подчеркнул, что украинская делегация настаивает на том, что какие-либо договоренности по Украине без самой Украины не стоит вообще и начинать. Аналогичная позиция и европейских партнеров, настаивавших на своем участии в переговорном процессе.

— То есть, Российская Федерация сразу ставит жесткие рамки. Есть два ключевых игрока и именно они будут договариваться. А фактически — это намек на мюнхенские договоренности, распределение мира, приведшее ко Второй мировой войне, поэтому делаются определенные исторические параллели. Я прекрасно понимаю, для чего это делается, это тяга Путина к определенным историческим датам или историческим событиям с привязкой к настоящему, — подытожил Дмитрий Снегирев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как у Зеленского прокомментировали возможность переговоров с Путиным.