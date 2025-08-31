Боляче дивитися: у Києві прощаються з найменшою жертвою масованого обстрілу та її мамою (фоторепортаж)

Вони загинули 28 серпня уві сні

Сьогодні у Києві прощаються з маленькою Ангеліною та її мамою Надією, вбитою Росією під час ракетної атаки на Київ 28 серпня. Тієї ночі столицю обстріляли "Іскандерами" та "Кинжалами". Також місто атакували ворожі безпілотники. Були чути вибухи, почалися пожежі. Внаслідок атаки на Київ загинули 23 особи: 19 дорослих та четверо дітей.

Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці прощання з маленькою дівчинкою та її мамою. Проводити їх в останню путь прийшло багато киян.

Люди несуть квіти та іграшки й не можуть утримати сліз. Найменшій загиблій дівчинці було лише два роки, її звали Ангеліна Галич. Її мамі назавжди залишилося 24 роки. У них могло бути світле майбутнє, але росіяни відібрали у них шанс на життя, атакувавши будинок, де вони мирно спали.

Нагадаємо, найбільше пошкоджень від обстрілу, що стався 28 серпня, у Дарницькому районі міста, зокрема саме там повністю зруйновано під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку, з першого по п’ятий поверхи. Росія також атакувала торговий центр у Києві.