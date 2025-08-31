Больно смотреть: в Киеве прощаются с самой маленькой жертвой массированного обстрела и её мамой (фоторепортаж)

Они погибли 28 августа во сне

Сегодня в Киеве прощаются с маленькой Ангелиной и ее мамой Надеждой, убитой Россией во время ракетной атаки на Киев 28 августа. В эту ночь столицу обстреляли "Искандерами" и "Кинжалами". Также город атаковали вражеские беспилотники. Были слышны взрывы, начались пожары. В результате атаки на Киев погибли 23 человека: 19 взрослых и четверо детей.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте прощания с маленькой девочкой и ее мамой. Проводить их в последний путь пришло много киевлян.

Люди несут цветы и игрушки и не могут удержать слез. Самой маленькой погибшей девочке было всего два годика, ее звали Ангелина Галич. Ее маме навсегда осталось 24 года. У них могло быть светлое будущее, но россияне отобрали у них шанс на жизнь, атаковав дом, в котором они мирно спали.

Напомним, больше всего повреждений от обстрела, произошедшего 28 августа, в Дарницком районе города, в том числе именно там полностью разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома, с первого по пятый этажи. Россия также атаковала торговый центр в Киеве.