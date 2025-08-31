Україна може заборонити в'їзд хасидам: ЗМІ назвало причини

Ще одна країна поставила умови

Іудейський Новий рік хасиди святкують з 6 по 8 вересня. Щоосені паломники їдуть до міста Умань, щоб на могилі свого духовного лідера Раббі Нахмана відсвяткувати Рош га-Шана. Проте цього року їх приїзд може скасуватись.

Про це пише видання Times of Israel. Там зазначили, що причиною цього може бути безпекова ситуація в Україні.

"Рішення заборонити паломникам відвідувати могилу хасидського лідера рабина Нахмана з Бреслова під час свята Рош Ха-Шана частково пов'язане із забороною масових зібрань, яка діє по всій Україні з лютого 2022 року", — пишуть журналісти видання, цитуючи Maariv

Окрім цього, у виданні зазначають, що анонімний український чиновник повідомив інформаційному агентству i24, що Київ розчарований відсутністю підтримки з боку Ізраїлю в умовах загрози з боку Росії і вимагає, щоб у разі дозволу на проведення паломництва, як і планувалося, Єрусалим надав як фінансову підтримку, так і фізичну присутність поліції на території Умані.

Молдова має вимоги

Окремо повідомлялося, що уряд Молдови також вимагає від Ізраїлю різних гарантій — виходячи з припущення, що відвідувачі дійсно прибудуть — перш ніж погодитися дозволити хасидським паломникам з Ізраїлю прилетіти до Молдови і звідти вирушити до Умані.

Серед вимог Ізраїлю – фінансування тимчасового терміналу для додаткових рейсів, що перевозять паломників до місця паломництва і назад, на суму вісім мільйонів шекелів; присутність поліції вздовж маршруту і на рейсах; а також фінансування необхідного обладнання для забезпечення безпеки та логістики.

У звіті зазначено, що Ізраїль має до 3 вересня перерахувати молдавському уряду повну суму для проведення операції, інакше вона не буде дозволена.

Додамо, що журналіст Axios Барак Равід з посиланням на МЗС Ізраїлю заявив, що Україна не змінювала свого підходу до приїзду хасидів в Умань.

"На сьогоднішній день жодних змін у політиці України щодо прибуття віруючих на Рош-ха-Шана не відбулося", — заявив представник відомства.

Варто зазначити, що у попередні роки Україна настійно рекомендувала паломникам не відвідувати цей регіон через проблеми з безпекою, але десятки тисяч людей все одно здійснювали подорож, в'їжджаючи в Україну через кордон з Молдовою.

Раніше "Телеграф" писав, що в Умань на святкування Рош ха-Шана (іудейського Нового року) станом на ранок середи, 2 жовтня 2024 року, прибуло понад 30 тисяч хасидів. Місто від прибуття паломників тоді очікувало 17 млн грн надходжень до бюджету.