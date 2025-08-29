Найновіші ракети "Фламінго" вже потрапили у скандал. Що відомо і чи є "зрада" насправді

Журналістське розслідування викликало великий резонанс

У п’ятницю, 29 серпня, Kyiv Independent опублікувала матеріал про те, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) нібито розслідує діяльність виробника ракети "Фламінго". Газета посилається на п’ять поінформованих джерел, не розкриваючи їх імена.

Через громадський резонанс НАБУ було змушене спростувати, а народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі – дати роз’яснення.

У статті йдеться про те, що НАБУ веде розслідування щодо компанії Fire Point, яка виготовляє безпілотники FP-1 і крилату ракету Flamingo. Слідство перевіряє можливе завищення вартості компонентів та обсягів постачання військової техніки.

Також особливу увагу викликали можливі зв’язки Fire Point із бізнесменом Тимуром Міндічем — давнім соратником Володимира Зеленського та співвласником студії "Квартал 95".

Компанія за короткий термін стала одним із найбільших підрядників Міноборони. У 2024 році обсяг продажів її дронів склав близько 13,2 млрд гривень (приблизно 320 млн доларів), що дорівнює майже третині бюджету відомства на безпілотники. Було реалізовано близько двох тисяч FP-1 за ціною 55 тисяч доларів за одиницю, пишуть журналісти.

Усього за рік кількість співробітників зросла з 18 до 2 200 осіб, а доходи — з 4 млн до більш ніж 100 млн доларів. Зараз Fire Point здатна щодня виробляти до сотні дронів і планує у 2025 випустити близько дев’яти тисяч одиниць, не рахуючи ракет Flamingo.

Керівництво компанії підтвердило виданню факт розслідування, проте відкинуло звинувачення. За словами технічного директора Ірини Терех, справа пов’язана із загальним процесом перевірок закупівель в оборонній сфері, а чутки про корупцію — "інсинуація конкурентів".

Представник НАБУ відмовився від коментарів, заявивши, що агентство не може обговорювати цю інформацію, "оскільки це стосується таємниці розслідувань".

За словами джерела газети в уряді, розслідування розпочалося близько чотирьох місяців тому і зараз "є пріоритетом". Незабаром після початку розслідування СБУ заарештувала двох співробітників НАБУ за підозрою у державній зраді.

Що стосується розслідування щодо Fire Point, то воно продовжується, жодним фізичним чи юридичним особам звинувачення не пред’явлено.

Журналістське розслідування Kyiv Independent викликало громадський резонанс, внаслідок чого ЗМІ поширили інформацію та почали масово надсилати запити до антикорупційних органів.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк написав у своєму Telegram-каналі:

Маленьке, але дуже важливе уточнення. За моєю інформацією, розслідування НАБУ щодо ракет немає. Про це і перше джерело (KyivIndependent) і не писали. Чомусь новину неправильно все сприймають. Чув, що є питання до дронів. Так що не плутайте Ярослав Желєзняк

Потім ситуацію прокоментували у НАБУ.

"У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП не проводять розслідування щодо згаданої у медіа ракети "Фламінго"", – йдеться у публікації.

Тим часом українці вже понесли "зраду". У коментарях вони писали, що не таке вже те "Фламінго" рожеве та пухнасте, а деякі навіть сумнівалися в тому, що ракета існує.

Раніше ми писали, що виробництво української ракети "Фламінго" ніколи не було розташоване під Києвом. Хоча пропагандисти активно розповсюджують відповідні фейки.