Коли наші "Фламінго" та "Довгі Нептуни" можуть полетіти на Москву та чому цього ще не сталося

За яких умов українські ракети зможуть вдарити по столиці Росії

Україна має свої далекобійні ракети. Серед них — "Фламінго" із озвученою дальністю у приблизно 3000 кілометрів та так званий "Довгий Нептун", перше зображення якого могло "засвітитися" зовсім нещодавно. Припускають, що його дальність — близько 1000 кілометрів.

Така дальність дозволяє Україні завдати удару по столиці Росії — Москві, як люблять казати російські пропагандисти "центру прийняття рішень". Однак старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний впевнений, такі удари не доцільні. Про це він розповів в коментарі "Телеграфу".

В Москві та містах-супутниках є велика кількість військових об'єктів, водночас це один із найбільш захищених регіонів Росії нарівні з "дачею" Володимира Путіна у Валдаї. Це є причиною, чому по Москві так рідко завдають ударів. Українські зусилля зосереджені на максимальній ефективності від ударів, каже експерт.

На території РФ є велика кількість цілей, які Москва не здатна прикрити своїми ППО. Для прикладу та ж Усть-Луга, важливий обʼєкт, але росіяни не знайшли достатньо засобів для її прикриття Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці

В разі планування удару по Москві, така операція буде багаторівневою. За словами аналітика, головна задача — обійти російську ешелоновану систему протиповітряної оборони, аби дрони та ракети дійшли до цілі. Робити це можна тільки тоді, коли ракет буде достатньо велика кількість.

Для удару по Москві треба будуть сотні дронів та десяток ракет, щоб частина з них могла б дістатись до цілі Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці

Земляний наводить приклад удару по командному пункту Марʼїно в Курські області у 2024 році. Сили ППО РФ виснажували дрони, а лиш потім завдали удару крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP.

Удар по командному пункту Марʼїно в Курські області

Нагадаємо, це був перший випадок використання таких ракет по території РФ. Тоді повідомляли про загибель російських та північнокорейських військових.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим ще, окрім дальності, відрізняються "Фламінго" та "Нептун". Щодо ракети "Фламінго" вже заявлялась інформація про її бойове використання, але деталі не розповсюджувались. Кількість випущених ракет радикально різниться в різних джерелах — від менш ніж 10 до більш ніж сотні.