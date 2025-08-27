Помер відомий правнук Івана Франка: його не стало у знакову дату

У середу, 27 серпня, стало відомо, що помер правнук великого письменника Івана Франка

Петро Галущак — правнук легендарного українського письменника та поета Івана Франка, який трепетно беріг спадщину великого предка. Сьогодні, 27 серпня, стало відомо, що правнук Франка помер. Петру Галущаку був 71 рік.

Про смерть правнука Франка сповістив директор заповідника "Нагуєвичі" Богдан Лазорак. Відомо, що Петро Галущак останнім часом багато хворів і ця недуга забрала його життя. Дату прощання та похорон сім’я повідомить пізніше.

Правнук Івана Франка Петро Галущак

Зазначимо, що Петро Галущак має шістьох синів, які, як і їхній батько, носять у собі гени великого українського письменника та громадського діяча Івана Франка. Цікаво, що Петро Галущак помер саме в день народження самого Івана Франка — 27 серпня.

