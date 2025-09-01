Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: що відомо

Ймовірного підозрюваного затримали в Хмельницькій області

Ймовірного підозрюваного у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради України та чинного народного депутата Андрія Парубія, яке сталося 30 серпня у Львові, в ніч з 31 серпня на 1 вересня затримали у Хмельницькій області.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Інформацію також підтвердив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, окреме повідомлення опублікувала Служба безпеки України.

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Тривають необхідні слідчі дії. Доручив представити суспільству наявну інформацію. Дякую правоохоронцям за оперативну та злагоджену роботу. Всі обставини цього жахливого вбивства мають бути зʼясовані", — написав Зеленський.

Міністр Клименко повідомив, що ймовірного підозрюваного затримали в Хмельницькій області. За словами Клименка, вже зараз можна сказати, що вбивство було ретельно сплановане.

"Ймовірного стрільця декілька хвилин тому затримано на Хмельниччині. Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі. Вкотре поліцейські та працівники Служби безпеки України показали високий професійний рівень. Через 24 години після вбивства вже вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин — затримали. Більше деталей згодом буде від поліції", — написав він.

В СБУ підтвердили інформацію Клименка, зазначивши, що затримати підозрюваного вдалося дуже швидко. Також в СБУ підтвердили, що виконавець дуже ретельно планував замах на Парубія.

"Фігурант був затриманий у Хмельницькій області. За даними слідства, замах на народного депутата ретельно готувався заздалегідь: виконавець вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут та підготував план втечі… Наразі тривають слідчі дії. Про подальший перебіг розслідування правоохоронці інформуватимуть додатково", — сказано у повідомленні.

Вбивство Парубія

Як відомо, близько полудня 30 серпня невідомий чоловік із рюкзаком "Glovo" і в мотоциклетному шоломі застрелив Андрія Парубія у Львові. Він зробив вісім пострілів у Парубія з пістолета. Через це нардеп загинув на місці до приїзду "швидкої допомоги". У Львові було оголошено план "Сирена", а до пошуків злочинця залучили СБУ. У поліції говорили, що злочинця поки не знайшли. Там додали, що він ретельно спланував напад і, мабуть, давно стежив за жертвою.

Однопартієць Парубія Олексій Гончаренко у коментарі "Телеграфу" висловив переконання, що за вбивством стоять росіяни. Сам факт нападу він називає актом терору.

Таку саму думку поділяє народний депутат Микола Княжицький. Він розповів "Телеграфу", що за нападом на Парубія стоїть Росія. За його словами, одного разу колишнього спікера Ради вже намагалися вбити біля готелю "Київ".