Перші результати допитів вже є: підозрюваний у вбивстві Парубія почав "колотися"

Зеленський подякував правоохоронцям за ефективну роботу

Ймовірного підозрюваного у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради України та чинного народного депутата Андрія Парубія, затриманого в ніч на 1 вересня, вже почали допитувати. Є перші результати.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він виклав новий допис після розмови з генеральним прокурором України Русланом Кравченком, який доповів йому про подальші процесуальні кроки.

"Є перші показання підозрюваного. Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства", — написав президент.

Також Зеленський подякував правоохоронцям за ефективну роботу. За його словами, усі правоохоронні органи країни діяли дуже ефективно.

"Вся команда правоохоронців, працівники прокуратури продовжують працювати цілодобово. Вдячний кожному, хто залучений до цієї роботи. Національна поліція та МВС, СБУ, прокуратура – всі діють максимально ефективно. Дякую!", — написав він.

Ймовірного підозрюваного у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради України та чинного народного депутата Андрія Парубія, яке сталося 30 серпня у Львові, в ніч з 31 серпня на 1 вересня затримали у Хмельницькій області. Вже можна сказати, що вбивство нардепа планувалося дуже ретельно.

Вбивство Парубія

Як відомо, близько полудня 30 серпня невідомий чоловік із рюкзаком "Glovo" і в мотоциклетному шоломі застрелив Андрія Парубія у Львові. Він зробив вісім пострілів у Парубія з пістолета. Через це нардеп загинув на місці до приїзду "швидкої допомоги". У Львові було оголошено план "Сирена", а до пошуків злочинця залучили СБУ. У поліції говорили, що злочинця поки не знайшли. Там додали, що він ретельно спланував напад і, мабуть, давно стежив за жертвою.

Однопартієць Парубія Олексій Гончаренко у коментарі "Телеграфу" висловив переконання, що за вбивством стоять росіяни. Таку саму думку поділяє народний депутат Микола Княжицький — за нападом на Парубія стоїть Росія. При цьому Парубій, як виявилося, не мав охорони від держави. Проте, як з'ясувалося, держава тут і не могла б нічого зробити — оскільки за законом Парубія не повинні були охороняти, стверджують в УДО.