"Це дуже погано": Гончаренко розповів, кому знадобилося вбивати Парубія

Зловмисника поки не знайшли

Вдень 30 серпня у Львові невідомий застрелив народного депутата "Європейської солідарності" Андрія Парубія. Його колега Олексій Гончаренко переконаний, що за цим стоять росіяни.

Про це Гончаренко розповів у коментарі "Телеграфу". За його словами, подію варто розцінювати як акт терору.

Це жах. Впевнений, що це акт терору збоку росіян. І звичайно, якщо вони можуть таке робити, та ще і у Львові, та ще і проти колишнього голови Верховної Ради та діючого нардепа — то це дуже погано Олексій Гончаренко

Як відомо, близько полудня 30 серпня невідомий чоловік із рюкзаком "Glovo" і в мотоциклетному шоломі зробив вісім пострілів у Парубія з пістолета. Через це нардеп загинув на місці до приїзду "швидкої допомоги". У Львові було оголошено план "Сирена", а до пошуків злочинця залучили СБУ.

У поліції кажуть, що зловмисник ретельно готувався до нападу, проте жодної конкретики там давати поки що не поспішають.

Парубій був одним із засновників партії "Свобода", а з 2006 року народним депутатом України. Брав активну участь у подіях Революції Гідності. З 2016 до 2019 року був спікером Верховної ради.

Як повідомлялося раніше, народний депутат Микола Княжицький говорив "Телеграфу", що за нападом на Андрія Парубія стоїть Росія. Він наголосив, що одного разу колишнього спікера Ради вже намагалися вбити біля готелю "Київ".